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富野旗下「武陵富野渡假村」整修熄燈1年 明年爭取四星旅館

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

富野（2736）旗下的武陵富野渡假村將營運至今年8月31日，之後將實施整修工程，預計停業一年後再重新迎賓。富野表示，今年再度取得武陵農場第2賓館未來10年經營權，將投入3.2億資金整修，包括房間、大廳、餐廳都會做改裝，完工後會爭取四星的星級旅館評鑑，提供更好的住宿體驗。

武陵富野渡假村位於武陵地區，為政府OT富野渡假村經營管理，擁有143間客房。富野再度取得武陵農場第2賓館未來10年經營權後，日前公告，經與退輔會武陵農場協商，武陵富野渡假村將營運至今年8月31日，隨後實施整修工程預計停業一年後再開門迎客。

儷野大飯店（武陵富野渡假村）今年第2季自結營收1.02億元，自結稅後淨利1080萬元。富野表示，配合標案整修停業期間，公司及旗下各子、分公司營運不受影響。

富野集團目前全台擁有8個據點領域擴及中南部，各據點依特色提供休憩、商務、團體等多元客群服務。近三年因疫情下國門深鎖，促使國內旅遊版圖大增，住宿需求增加，其中以休憩型飯店受惠最深，富野因而在2020年、2022年皆繳出盈餘佳績，優於疫情前的表現。

不過，今年以來隨著出境旅遊動能持續恢復，國旅面臨挑戰，富野今年暑假住房率不如去年同期表現，其中，7月平均住房率約近七成，8月恐進一步下滑到五成以下，整體暑假住房率預估達五成。雖然暑假旺季不旺，但隨著第4季將進入泡湯旺季，年底前仍有一波業績衝刺的機會。

此外，富野去年11月取得台南市政府關子嶺勞工育樂中心的委外經營權，關子嶺富野溫泉會館也預計明年2月整修完工開幕，將加入營運行列，房間數預計達70餘間，將擴大集團在休閒飯店的布局。

武陵農場 經營權 住房率

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