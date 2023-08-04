觀光回溫 西門町楊桃冰店面月租25萬 單價創疫後新高

根據實價資料顯示，其中知名的捷運站出口原「成都楊桃冰」店，以每月25萬元租給伴手禮店，每坪單價1萬3983元，寫下西門町2019年6月後的新高單價。去年西門町每坪萬元以上的店面月租金掛零，不過今年上半年已有6筆實價租金超過萬元，店面市況回溫。

信義房屋專案經理曾敬德表示，西門町隨疫情過去，逛街人潮明顯回流，尤其日韓與東南亞觀光客增加，帶動街邊店消費商機回升，業者今年找店動作積極，商圈內的指標店面都陸續順利出租，空置率改善也有助租金回穩。

根據最新實價資料顯示，原成都路3號楊桃冰店的舊址，3月以月租25萬元交易，每坪單價1萬3983元，該店面去年下半年才由資產管理公司以8502萬元取得，換算租金投報率約3.5%，目前則由伴手禮店業者承租，應是看好疫後觀光人潮大幅回流。

今年1月漢中街55號，也有高價交易紀錄，月租80萬元，之前曾由韓系化妝品牌承租，此次則由潮牌服飾業者承租，每坪租金約1萬1891元。統計今年以來，西門町已有6筆實價租金在每坪1萬元以上，而去年西門町單坪萬元月租金店面交易掛蛋，反映疫後觀光商機回流。

曾敬德表示，疫情後西門町內的商圈店家也經過洗牌，夾娃娃機店出現關店潮後，自拍店增加，另外，受疫情衝擊的伴手禮店，也在日韓與東南亞觀光客回流下，開店也明顯增加，未來若陸客回流，西門町則可能迎來更強勁的復甦。