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新唐法說會／董座蘇源茂：庫存回到正常水準 更壞情況不會再發生

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微控制器（MCU）廠新唐（4919）今（4）日召開法說會並公告未來營運展望，新唐董事長蘇源茂表示，目前終端庫存逐步回到正常水準，雖然整體景氣並沒有明顯回溫，但預期更壞情況不會再發生了。

蘇源茂指出，從現在情況來看，單季業績水準要回到2021年的單季百億元關卡要多一點努力，不過終端庫存正逐步回到正常水位，景氣雖然沒有明顯回溫，但預期更壞情況不會再發生。

針對下半年毛利率部分，蘇源茂認為，有部分MCU產品線會面臨價格競爭，不過在日本物價跟電力上漲，會造成新唐日本晶圓廠的成本壓力，可能會影響一些毛利表現。

新唐表示，目前總體經濟仍存在不確定性，終端市場需求並沒有明顯回溫，因此預期市場復甦仍需要一些時間，不過有觀察到通路庫存有正常水位前進，客戶對新需求下單及庫存控制仍相對謹慎及保守，預期下半年狀況將可能維持穩定。

新唐公告第二季財報，單季合併營收89.53億元，與第1季幾乎持平，歸屬母公司稅後淨利為4.43億元、季減51.68％，每股稅後淨利1.05元。對於第二季營運表現，新唐表示，車用市場並沒有因為產能供給順暢而轉弱，且已經將車載HUD、駕駛臉部疲勞辨識及ToF等新產品將在本季導入中國客戶量產，高效能數位電源控制IC亦已經被日本客戶應用在電動車充電站，車用需求可望維持穩定。

另外，在PC及伺服器市場，BMC先前受到客戶下修全年市場需求，目前客戶端沒有再調整需求量，維持穩定狀況，與大客戶合作的新案將可望在明年上半年開始貢獻營收並逐步拉升；USB 4 Retimer產品線上，已經成功獲得台灣筆電客戶採用（design win），後續有望拿下更多訂單。

新唐 日本

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