公益創新徵案百件二階段結果出爐 每案獲30萬獎金

數位部產業署今（4）日指出，去年啟動的「公益創新・徵案 100」，總投件數達970件，經過前面兩階段的評選後，即將邁入第三階段的營運驗證，及規劃與群眾募資平台業者，將由貝殼放大股份有限公司（WaBay挖貝）、昂圖股份有限公司（FlyingV）及嘖室股份有限公司（嘖嘖）合作，以平方募資方式，協助團隊創造社會影響力，並協助入選團隊的提案內容能獲得民眾支持。

產業署表示，「公益創新・徵案 100」自去年開始徵選後，今年3月8日公告第一階段百案入選團隊， 第二階段為概念與服務驗證，7月起經各領域專家書面審查、分組審查會議及總審查會議，評選出第二階段入選團隊共50案，每案可獲得獎金30萬元。入選50案以社會福祉領域入選計25案，主要為高齡照護、弱勢陪伴與偏鄉教育需求等；產業經濟領域計十案，含生產永續、女性平權及智慧農業等；公共治理領域計七案，以提升公共環境弱勢友善為主；永續環境領域計八案，主要為環境保育及減碳節能等。

產業署說明，有別於傳統競賽方式，本次徵案以廣徵方式向各界徵求創新通傳公益提案，亦鼓勵新創、大專院校及個人參與。從第二階段入選案件中，就有24案來自新創公司，甚至值得一提，還有 4案為大專院校(分別為清華大學、成功大學及臺北醫學大學等學生團隊所提出)，及個人單獨提案2件，透過新創團隊及大專院校等共創及擴散創新公益解決方案。

其中，在社會福祉領域中，有為了改善台灣剩食與即期品浪費，建構台灣偏鄉部落剩食創造零碳循環經濟之開放式數據庫平台；產業經濟領域中，以里程數位化與車輛服務共享的創新思維，並結合區塊鏈技術，設計移動服務整合公益平台；公共治理領域中，能運用AI手機影像辨識技術，提供視障者過馬路的工具；永續環境領域中，提出智慧安淨公廁治理管理服務，並結合最新防疫方法、節約能源及符合ESG概念，以達到提升公廁管理效益。

為協助入選團隊永續營運，產業署辦理大型企業(ESG)媒合會、工作坊及業師輔導等，提供入選團隊各項輔導措施，包含軟/硬體開發資源、業師輔導機制、協助入選團隊與有意願合作的企業進行媒合，並依團隊需求提供技術、實證場域與應用輔導等協助。後續將輔導50案入選團隊透過募資平台進行群眾募資，取得民眾支持及資源，以達永續營運發展為目標。產業署將持續推動以數位通傳技術進行公益創新應用，期望更多民眾投入公益創新活動，孕育民眾有感及創造更多公益永續經營及服務體驗。