天氣酷熱帶動買氣 麗寶涼感衣廣告需求增

天氣酷熱，麗寶樂園渡假區內跟涼感有關的衣著廣告需求突然增加，廣告商衣十五襯衫發現，最近宣傳的效益大增，不少人留言要買來涼一夏，推動業績成長加快。

夏天涼感商務襯衫大熱賣，衣十五襯衫遮熱檢測高出近四成 ，涼感快乾成賣點，衣十五曾經以百人穿著襯衫跑馬拉松打響名號。

面對持續成長的業績，衣十五商務襯衫創辦人蔡介欽表示，因為除了先前不斷被一頁式廣告仿冒抄襲之外，最近連知名大廠廣告也打出相同訴求，包括網頁畫面文案，都很類似。

蔡介欽說，他投入機能商務襯衫市場10年了，從一開始買不到合適的商務機能布料，到自費研發，前後投入上千萬的經費，好不容易打下根基，卻接連被各家廠商模仿抄襲。為了保障智慧財產權，蔡介欽委請律師發函，要求廠商下架，同時呼籲消費者，謹慎選擇。雖然疲於奔命，不過他也自嘲，會被大廠看上，至少產品也是要上得了檯面，顯示對自家商務襯衫相當有信心。