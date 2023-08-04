快訊

在學校摸前女友屁股！高中生涉性騷判刑6月

老高遭爆抄襲日本YT！　網揪「小茉真實年齡55歲！」粉絲揭真相

「蘋果員工禁休日」迎新手機！果粉嗨iPhone 15發表、開賣時間曝光

颱風假「根本不是假」！ 停班停課適用學校與政府機關…不包含私人企業

聯合新聞網／ 方格子
卡努強風 雨傘開花 卡努颱風來襲，北部地區2日雖多為間歇性降雨，但風力強勁，讓許多路人手中的雨傘開花，幾乎把持不住。記者杜建重／攝影
卡努強風 雨傘開花 卡努颱風來襲，北部地區2日雖多為間歇性降雨，但風力強勁，讓許多路人手中的雨傘開花，幾乎把持不住。記者杜建重／攝影

【撰文・愛玩課 鄒靜修】

中颱杜蘇芮颱風讓高雄市連放二天颱風假。

位於高雄的某公司主管回應：「我們公司電子廠從以前到現在就沒有所謂的颱風假，政府就算宣布停班停課，我們還是要出勤，就是坐計程車拿收據，公司會付錢」、「全部就你最特殊說要請假，你有看其他人說要請假嗎？」、「所以意思是政府只要宣布停班停課，就算沒風沒雨你也要請假就對了，是這個意思？」

該員工回應「不然政府要幹嘛？」對方則回「那公司要你幹嘛？隨便你，你爽就好。」

問題1：有颱風假嗎？

沒有喔

依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課僅適用各級政府機關及公、私立學校。沒有包括私人企業喔

問題2：地方政府宣布停班停課(颱風假)私人企業該怎麼處理呢？

依據「勞動部天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」

天然災害，指颱風、洪水、地震及其他經目的事業主管機關認定屬天然災害者。(定義)

天然災害發生時（後），勞工之出勤管理及工資給付事項，除相關法令已有規定者外，應參照本要點事先於勞動契約、團體協約中約定或工作規則中規定；未有約定或工作規則未規定者，參照本要點辦理。(公司可以跟勞工約定，沒約定照勞動部的規定辦理)。

事業單位因業務性質需要，需特定勞工於天然災害發生時（後）出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。(合法出勤程序)。

天然災害發生時（後），有下列情形之一者，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分：(強制規定)

（一）勞工工作所在地經轄區首長依「天然災害停止辦公及上課作業辦法」規定通報停止辦公，勞工因而未出勤時。

（二）勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟勞工確因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時 。

（三）勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟其居住地區或其正常上（下）班必經地區，經該管轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，致未出勤時。

問題3：私人企業針對颱風假還可以做什麼呢？

勞工因天然災害無法出勤，與勞動基準法有關「放假」之目的及概念不同，亦難歸責於雇主，然雇主本應照扶勞工，工資怎麼發？宜及早約定。

天然災害發生當日應雇主之要求出勤者，工資應如何發給？當日給工資外，要不要加給工資？應事先規劃與約定。

颱風天通勤途中，勞工尚可引用職安法第18條第2項：執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。(退避權)。

颱風天有時候也是風和日麗，更有狂風暴雨。放與不放的確兩難！

員工安全第一應是優先選項。

其他的都是應該事先已經約定與制度化了。

作者：愛玩課 鄒靜修

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：颱風假根本不是假！

延伸閱讀

高薪職業除工程師、醫生、飛行員外…他揭密「這9個工作」年薪達百萬

「得正」飲料店紅什麼…光是名字就引人好奇！ 他：主要商品價格很有優勢

「新青年安心成家房貸」懶人包！ 利率、年限、額度、寬限期一次看懂

00929就好或00878+00713+0056？如何選每月領股息組合她給4建議

相關新聞

颱風假「根本不是假」！ 停班停課適用學校與政府機關…不包含私人企業

中颱杜蘇芮颱風讓高雄市連放二天颱風假。

北北桃1000萬買室內30坪？ 今年逾千筆、最多在這區

新青年安心成家房貸8月上路，貸款額度最高1千萬元，台灣房屋根據實價登錄資料，統計今年北台灣三都總價千萬元內、主建物30坪...

上半年房市爆2黑馬 嘉義最賺、這裡房價漲逾一成

今年上半年買賣移轉創5年來新低，房市交易緊縮影響稅收，尤其以轉售增值部分課稅的房地合一稅今年上半年個人的部分年減10%，...

降價無望？平均地權上路首月 北台預售屋成交增近2成

平均地權條例7月上路，預售屋正式限制轉售，住展雜誌北台灣新建案市場最新市調，預售屋推案量、來客組數、成交組數均增加，其中...

小宅採光不佳怎麼辦？ 設計家曝「最佳解方」

小宅格局為房市趨勢，卻多有採光不佳、空間擁擠問題，漂亮家居設計家表示，大膽進行「拆一房」會是最佳解方。

建商大喜 自住買盤沒有跑 七月北台灣預售推案破900億

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年7月分數46.6分，分數較6月43.4分增加3.2分，對應燈號依然為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦