颱風假「根本不是假」！ 停班停課適用學校與政府機關…不包含私人企業

【撰文・愛玩課 鄒靜修】

中颱杜蘇芮颱風讓高雄市連放二天颱風假。

位於高雄的某公司主管回應：「我們公司電子廠從以前到現在就沒有所謂的颱風假，政府就算宣布停班停課，我們還是要出勤，就是坐計程車拿收據，公司會付錢」、「全部就你最特殊說要請假，你有看其他人說要請假嗎？」、「所以意思是政府只要宣布停班停課，就算沒風沒雨你也要請假就對了，是這個意思？」

該員工回應「不然政府要幹嘛？」對方則回「那公司要你幹嘛？隨便你，你爽就好。」

問題1：有颱風假嗎？

沒有喔

依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課僅適用各級政府機關及公、私立學校。沒有包括私人企業喔。

問題2：地方政府宣布停班停課(颱風假)私人企業該怎麼處理呢？

依據「勞動部天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」

天然災害，指颱風、洪水、地震及其他經目的事業主管機關認定屬天然災害者。(定義) 天然災害發生時（後），勞工之出勤管理及工資給付事項，除相關法令已有規定者外，應參照本要點事先於勞動契約、團體協約中約定或工作規則中規定；未有約定或工作規則未規定者，參照本要點辦理。(公司可以跟勞工約定，沒約定照勞動部的規定辦理)。 事業單位因業務性質需要，需特定勞工於天然災害發生時（後）出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。(合法出勤程序)。 天然災害發生時（後），有下列情形之一者，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分：(強制規定)

（一）勞工工作所在地經轄區首長依「天然災害停止辦公及上課作業辦法」規定通報停止辦公，勞工因而未出勤時。

（二）勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟勞工確因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時 。

（三）勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟其居住地區或其正常上（下）班必經地區，經該管轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，致未出勤時。

問題3：私人企業針對颱風假還可以做什麼呢？

勞工因天然災害無法出勤，與勞動基準法有關「放假」之目的及概念不同，亦難歸責於雇主，然雇主本應照扶勞工，工資怎麼發？宜及早約定。

天然災害發生當日應雇主之要求出勤者，工資應如何發給？當日給工資外，要不要加給工資？應事先規劃與約定。

颱風天通勤途中，勞工尚可引用職安法第18條第2項：執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。(退避權)。

颱風天有時候也是風和日麗，更有狂風暴雨。放與不放的確兩難！

員工安全第一應是優先選項。

其他的都是應該事先已經約定與制度化了。

作者：愛玩課 鄒靜修

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：颱風假根本不是假！