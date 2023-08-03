台灣搶攻越南醫療科技市場 商研院：這三方面先切入

台灣醫療產業近年積極往新南向市場發展，面臨越南醫療資源分配不均以及需求不斷增加的狀況，商研院建議，台灣業者可以從遠距醫療、醫療設備和照護輔具三方面切入當地市場。

商研院指出，台灣醫療產業往新南向市場的發展已經布局多時，近年來台灣對新南向市場的醫衛產品出口成長率都高於整體出口成長率，帶動相關產業的周邊產值上看百億元。此次號召18家優秀台灣醫療科技業者參與「臺越醫療科技買主互動直播秀」，包括遠距醫療、醫療設備、照護輔具三大類業者，並且成功洽邀越南醫療科技指標性買主參與。

商研院指出，越南買主認為台灣擁有重視醫療的傳統，以及充沛的醫療人力資源和技術；台灣企業更擅長於將成熟的硬體技術與軟體結合，應用於醫療設備和儀器的開發，這都是台灣在醫療產業的優勢。

此外，隨著5G基礎設施的逐漸完善和物聯網技術的成熟，高速傳輸得以實現，穿戴式和行動健康設備的發展加強了遠距醫療照護的能力。商研院指出，參與本活動的台灣業者以科技導入不同的醫療需求，提供了許多創新的遠端醫療模式。

其中，達擎股份有限公司以提供具隱密性和注重隱私的移動式載體空間讓患者在遠端接受醫師診療；麗臺科技股份有限公司以裝置掌握患者的生理資訊與睡眠狀況；帆宣系統科技股份有限公司以AI報告及原始影像，減少醫師漏看的可能性並縮短讀片時間；智慧光科技股份有限公司以信用卡般大小的檢測儀即時追蹤患者身體數值；瑞新電子股份有限公司的產品方便使用者居家量測生理數值如心血管狀況與血氧並透過藍芽直接連到手機上；龍骨王股份有限公司提供遠端數位復健療程與訓練，供治療師評估復健狀況；台灣牙易通股份有限公司提供牙科診所管理系統，含括診前約診排程、報到管理到診後病歷紀錄與健保申報。

商研院指出，醫護人員在施行醫療、救治和協助復健的過程中，需要穩定的環境和優良的輔助工具與系統，這些醫療設備可以透過導入新科技來增強功能，更好地滿足醫護人員和患者的需求。

醫百科技股份有限公司輔助外科醫師於手術時可即時導航器械至病灶並提供同步的醫療影像；和德科儀企業有限公司將低溫保存的血漿與血液加溫，以便於手術或是其他輸血需要時用於患者；西柏科技股份有限公司將手術房的影像傳輸整合於同一個螢幕上；台灣活性脂質股份有限公司可針對特殊需求開發檢測型的產品；奈捷生物科技股份有限公司以全自動化進行核酸的純化與萃取。

另，患者的照護與復健是康復的關鍵，透過醫療科技，照護輔具與復健器材可融入患者所在的環境，並配合患者的需求和習慣，以提升照護與復健的效果，減輕患者的病痛並加速康復。輔人科技股份有限公司以氣墊加上感測電路，掌握離床狀況與臥床生理資訊；點通科技股份有限公司的照護鈴與手機結合，提高救援機率；福芯科技股份有限公司以小型的可攜式電療器搭配App使用提供居家復健；鴻辰通訊股份有限公司的穿戴式空氣清淨機可防止塵蟎、病毒與花粉透過口鼻進入；台欣生物科技研發股份有限公司提供血糖監測系統及時測量與關注血糖狀況；新世紀產品股份有限公司以裝置連到照護者的手機app以監測新生兒的體動狀態。

商研院表示，透過創新買主直播秀，讓業者在傳統參展模式之外，找到開拓市場的數位新模式，助業者搶攻越南醫療科技市場商機。