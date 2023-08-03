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獨／遇到建案變爛尾樓 買方可拿回多少錢？律師這招快學起來

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
律師指出，通常買到爛尾樓建案的已購戶，大多買方已支付款項很難再拿回。示意圖／ingimage
律師指出，通常買到爛尾樓建案的已購戶，大多買方已支付款項很難再拿回。示意圖／ingimage

台北市北投區溫泉路的危老案「泊山妍」，今年七月建商嘉源建設無預警停工，讓建案驚爆成為爛尾樓；鼎禎國際律師事務所律師暨「泊山妍」已購買方共同委託律師陳建州表示，嘉源建設負責人陳俊良已失聯，外界無法取得任何聯繫。

陳建州指出，通常買到爛尾樓建案的已購戶，大多買方已支付款項很難再拿回，不過「泊山妍」承購戶相當團結、且有共識，加上負責價金信託帳戶的瑞興銀行有警覺性且相當幫忙，目前全案買方正進行價金返還，初估買方大約能取回六成左右的已付資金，預計八月中至月底就能陸續取回款項。

他分析，一般來說，遇到爛尾樓的買方可以拿回多少款項，要看專戶匯入總金額，以及買方當初匯入資金總額來做比例試算。以此案來說，該專戶匯入價金總額約7,007萬元，假設買方已投入200萬元款項，那買方在此案取回金額的比例為200萬元除以7,007萬元，也就是2.85%，這是買方取回款項的比例。

以「泊山妍」價金信託帳戶餘額約4,265.07萬元來說，乘以買方分回比例，相當於買方約可拿回121,55萬元，約是所投入金額2000萬元的六成左右。

陳建州強調，不是遇到爛尾樓的承購戶都能拿回自身所投入的資金，按照過去經驗，這類建商多是惡意倒閉，因此建商在出事前，就設法以各種名目將款項取走，多數情況是血本無歸，並非如「泊山妍」屋主們能順利拿回不少部分款項。

陳建州表示，接下來「泊山妍」買方在陸續取回已投入的款項後，下一步要面臨的是建案要續建、還是解約退款，畢竟買方和建商之間還存在合約關係，因此接下來要如何處理將與客戶再做討論。

建商 陳建州 建案

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