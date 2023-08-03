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台灣賓士總裁由金恩中接任

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台灣賓士新任總裁金恩中（台灣賓士提供）
台灣賓士新任總裁金恩中（台灣賓士提供）

台灣賓士宣布新任總裁由金恩中接任。

台灣賓士表示，金恩中原任北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司銷售計劃與物流負責人。自 2023 年 8 月 1 日起．金恩中將接替畢立思先生擔任台灣賓士總裁。金恩中於2009 年以儲備幹部 (CAReer) 身分加入戴姆勒集團。自那時起，他在總部Mercedes-Benz AG (原Daimler AG) 和 Mercedes-AMG GmbH 的企業策略、銷售規劃和銷售營運等崗位積累了豐富的經驗。

2017年，金恩中加入北京梅賽德斯–奔馳銷售服務有限公司 (BMBS)，負責銷售計劃和報告工作；2020 年起，接任原銷售規劃與物流主管一職。在北京梅賽德斯-奔馳任職期間，即便是市場環境極具挑戰，對於促進盈利成長仍有顯著貢獻。憑藉紮實的專業背景、均衡的領導能力和立志迎勝的心態，金恩中將正式接任台灣賓士總裁，開啟嶄新的征程。

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