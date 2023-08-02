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台中計程車費率調整 Uber App合作計程車隊也推新費率

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市計程車費率8月起調整，Uber App合作計程車隊同步實施新費率。Uber提供
台中市計程車費率8月起調整，Uber App合作計程車隊同步實施新費率。Uber提供

因應政府公告於8月起調整台中市計程車運價新規上路，Uber App合作計程車隊透過Uber網際網路系統(Uber App)載運，也配合政府規定同步落實新費率。

為協助民眾通勤省荷包，Uber與合作計程車隊加碼推出價值千元的乘車大禮包，即日起至8月15日期間，加入Uber One會員，使用Uber App叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外20 趟50元乘車優惠，可於日後Uber App上的各種乘車選項做使用折抵。

Uber One會員方案，為業界唯一提供會員乘車和外送多項優惠的訂閱方案，會員不僅享有使用Uber App不限時段、不限趟次，且無單趟最高優惠限額的95折乘車優惠，另享優先配對好評職業駕駛、外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等眾多會員禮遇。

Uber One會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元(相當於每月只要100元)的兩種選擇；首次訂閱Uber One方案的會員．還可享有首月30天免費試用，讓會員隨心暢行、隨點即送。

Uber 計程車 網際網路

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台中市計程車費率8月1日調整 Uber合作車隊同步實施

台中市計程車費率8月起調漲 Uber送千元乘車優惠大禮包幫民眾省荷包

台中市計程車費率8月1日0時調整 Uber App合作計程車同步

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