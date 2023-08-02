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北港工業園區處置進最後階段 台灣金聯：最快第4季標售

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

台灣金聯今（2）日公布雲林北港工業園區原萬有紙廠土地處置作業進度及未來出售計畫，台灣金聯表示，該地占地4.4萬坪，目前已完成廢棄物清理及破舊廠房拆除，未來預估可容納逾50家廠商進駐，若一切流程順暢，最快有望於今年第4季對外公開招標。

台灣金聯位於雲林北港工業園區，原萬有紙廠約4.4萬坪乙種工業區土地，經過債務處理及產權整合作業，並且完成清理事業廢棄物及拆除破舊廠房與大煙囪之後，整個園區已經呈現煥然一新的風貌。

雲林北港工業園區地幅遼闊，未來在園區道路劃設之後，預估仍然可以容納50餘家廠商進駐，按照周邊工業區的平均員工人數及面積產值來計算，將會創造高達新台幣約40億元的產業價值，以及提供地方至少1千個工作機會，造福當地無數家庭，有益於繁榮地方經濟，更符合雲林縣政府的期待與希望。

目前本公司辦理工業園區整理進度已經到達最後階段，等待雲林縣政府同意解除建築套繪管制之後，最快將於112年第4季辦理對外公開標售作業，以符合產業回流及企業擴廠殷切需求，創造地方甚多商機，相信儘快落實多贏的結果，必然也是雲林縣政府最大的期待。

金聯 北港

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