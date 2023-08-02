亞洲大學「豐原區豐富專案」完成簽約 拚2028年營運服務

總投資金額達75億元的亞洲大學「台中市豐原區豐富專案」，今(2)日完成簽約，亞洲大學董事長蔡長海表示，此案力拚2028年營運服務，

將規劃興建醫院、長照機構、公托中心，並創造2,000個工作機會，帶動豐原等山城區域發展。

「台中市豐原區豐富專案」，今天在台中市政府陽明大樓舉行地上權設定簽約儀式，由台中副市長黃國榮、地政局長吳存金、經發局長張峯源，與亞洲大學董事長蔡長海完成簽約。

黃國榮致詞時指出，由亞大在霧峰辦大學、醫院的優質表現來看，相信「豐富專案」一定非常成功。

黃國榮表示，霧峰過去有省議會，何等繁榮，是人文底蘊非常豐厚的地方，卻因為凍省後沒落。而亞大這幾年在董事長、校長等人的努力之下，帶動地方繁榮，讓國際認識了霧峰、台中，也認識了台灣。相信這些經驗都能復刻到「豐富專案」上。

蔡長海指出，他是抱持著感恩的心投入「豐富專案」，規劃興建醫院、綜合長照機構和公托中心共3棟大樓，提供醫療照護、長期照護、產學合作、生技產業。其中，醫院有350床一般急性病床，綜合長照有住宿200床、日托30位。

蔡長海表示，此案原投資金額預估是55億元，但因缺工、缺料，估算興建成本可能要增加到75億元，但十分樂意為豐原、神岡、潭子、后里等地區民眾服務，因為該區的醫療、長照資源較不充裕，亞大願意來彌補不足之處，提供醫院和長照的一條龍、最好的醫療照護服務。

「很多朋友告訴我，豐原沒有大學！」蔡長海說，希望能將亞大的進修推廣部帶到豐原；還有健康福祉產業，學校和醫院合作，希望能將生醫產業帶入，聚焦在精準醫療、幹細胞免疫醫療，將教學、醫療、健康產業帶向世界，讓台中市在國際更發光、發亮。

「我們等這一刻，等很久了！」立委江啟臣表示，「豐富專案」對豐原有指標性意義，豐原是運動產業發展十分重要的地區，希望能招商引資、培養人才，提供全齡照顧。市議員張瀞分也說，這是她從政46年來最期待的大事，亞大的進駐，圓了豐原沒有大學的夢。

蔡進發表示，為配合5年後的「豐富園區」營運，亞大正積極招生培育優質人才，屆時能投入服務。對亞大學生而言，是全校6個學院實習、就業的場所，畢業即就業，也能落實亞大盡大學服務的社會責任(USR)。