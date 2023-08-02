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icash Pay 搶攻餐飲 再增「肯德基」及「必勝客」雙品牌

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

愛金卡公司旗下icash Pay持續拓展新支付據點，下半年攜手怡和餐飲集團，再添2家「肯德基」及「必勝客」合作新通路，並推出icash Pay專屬優惠餐點，暑假期間朋友聚會不可或缺的美味速食，在大啖美食的同時，使用icash Pay來幫你精打細算。

暑假期間，icash Pay與肯德基及必勝客歡慶合作上線推出icash Pay限定套餐，線上預訂快取免排隊，品嚐美味好輕鬆！2023年8月1日至8月31日期間，於必勝客或是肯德基官方網站輸入訂餐優惠代碼，並使用icash Pay支付即可以優惠價638元購買到原價1,480元的「必勝客派對外送搶先訂」，或是以優惠價398元購買到原價730元的「肯德基大好時機省」，最高可省下842元的超優惠折扣。

除了新據點活動外，面對夏季酷暑高溫到來，icash Pay與7-ELEVEN祭出涼夏對策，推出霜淇淋限時指定日優惠，凡使用icash Pay於8月的每週五六日支付，可享7-ELEVEN霜淇淋買1送1優惠，8月也將推出最具夏日經典風味的「夏日芒芒風味霜淇淋」，喜愛芒果的芒果控們千萬別錯過，夏季必吃的消暑好滋味！優惠不僅於此，8/7之前，持icash Pay購買任2件迪士尼100周年環島潮玩福袋即贈200點OPEN POINT；icash Pay及icash2.0搭配11大指定銀行指定支付條件，單筆消費滿150元再加碼10%OPEN POINT點數回饋，每戶每月回饋上限100點，各銀行分別計算，結帳就要用icash Pay最好Pay。

今夏最受矚目的球賽，當然就是中華職棒，統一獅隊在2023年上半球季取得封王，現在球賽已進入下半年賽季，持續熱血開打中，icash Pay與統一獅為了回饋球迷，祭出10%優惠活動，10月10日前，持icash Pay於統一獅台南主場支付現場售票、餐飲及球衣紀念品等，不限交易金額即享10%OPEN POINT點數回饋，讓球迷到場支持喜愛選手的同時，也可以使用icash Pay賺點數回饋。

肯德基 統一獅 暑假

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