裕隆70周年廠慶 嚴陳莉蓮偕同兒女出席

裕隆汽車（2201）在今日（8/2）於三義工廠舉行裕隆70周年廠慶活動，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮特別偕同一雙兒女 Michelle、John 出席慶祝70周年生日快樂，象徵傳承意義；同時，在廠慶這天迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL 輕油電車下線掛牌，與裕隆長久重要合作夥伴日產汽車、協力廠、經銷商等一同見證，為裕隆集團迎向未來移動服務「全域移動、智慧啟動」寫下嶄新的里程碑。

1953年裕隆汽車創辦人嚴慶齡先生在新店建廠，成功造出第一台吉普車，開啟台灣汽車工業發展藍圖。今（2023）年，裕隆汽車迎來 70 周年，也是台灣汽車工業發展70年，感念創辦人嚴慶齡先生與總裁吳舜文女士從零開始，創立裕隆汽車，畢其心力與堅持造車夢想，發展台灣汽車工業與自主研發技術，擘劃台灣汽車價值鏈產業發展軌跡。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮致詞時表示，70 年前，我的公公嚴創辦人與婆婆吳總裁 創辦了裕隆汽車，自此開啟了台灣汽車工業的 發展。這 70 年來，裕隆汽車即使遇到困難，也 不敢忘記創辦人與總裁的造車理念，除了堅持 製造符合消費者需求的車款外，更無私的為台 灣汽車工業做出貢獻。

今天，很高興能夠能在這裡與大家齊聚一 堂，在裕隆汽車70年廠慶的重要時刻，也一起 迎接 NissanX-Trail 輕油電車的下線。在這裡， 我要感謝合作夥伴日產汽車，以及各位協力廠 與經銷商夥伴們，謝謝你們多年來與我們攜手 成就每一台經典車款，我相信有各位的支持， 裕隆集團會不斷創新前進，迎向下一個 70 年。

面對未來，嚴陳莉蓮期許持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級，共同迎向新能源車及移動服務的新趨勢，也期許全體同仁能繼續發揮團隊精神， 跟上腳步，與集團一起成長茁壯。最後，我相信今天下線的 X-Trail 新車一 定能一掃陰霾，為裕隆與裕日車（2227）帶來長紅業績， 讓我們大家一起加油!謝謝各位!

裕隆集團在廠慶這天迎接國產第一台 NISSAN X-TRAIL 輕油電車下線掛牌，與裕隆長久重要合作夥伴日產汽車、協力廠、經銷商等一同見證，為裕隆集團迎向未來移動服務「全域移動、智慧啟動」寫下嶄新的里程碑。