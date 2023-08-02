長榮分家朝控股公司變現 四兄弟各自買回方向挺進

長榮集團搶經營權大戰落幕後，「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」二家家族公司今年陸續出掉手中較易變現的資產，EIS 賣掉手中長榮海運股票及船隊，進帳近400億元，EIC 則是申讓賣掉長榮航空18萬張的持股，持股續朝控股公司變現，四兄弟各自買回有興趣的公司方向前進。

長榮國際6月申讓賣出長榮航空10萬張，7月又再度申請申讓賣出8萬張，持股變為53.22萬張。長榮航空的前十大股東，持股最多為長榮海運，持有14.48%，長榮國際去年不斷加碼買進後，為第二大股東，持股13.28%，小K（張國煒）所屬的中國信託商業銀行受託保管華光投資專戶8.9%為第三大股東。

熟悉長榮集團的人士表示，「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」二家家族公司開始出清手中的持股，也代表兄弟間意見已開始整合，朝著解散兄弟四人各自取回各自財產，再去投資想要經營的公司，取得主導權，在各自喜歡的領域發光發熱，，經營權已啟動「和平移轉」。

長榮集團搶經營權大戰落幕後，公司治理專家指出，長榮海運、榮運改選之後目前都是由大哥張國華主導；長榮航空董事改選後，老三張國政人馬已進駐長榮航，長榮航空目前呈現長榮兩兄弟（張榮發長子張國華及三子張國政）共治，兩家公司都是推動專業經營人來負責管理，第一階段合作已經開始落實。

長榮集團朝著兄弟理性分家方向前進，集團重要控股公司長榮國際開始縮小規模，逐漸降低對相關公司影響力，長榮國際3次公告賣出手中持有的長榮航空，在市場共要賣岀18萬張持股，讓兄弟有意願接手的人可以從市場上接手買回增加持股。