快訊

明目張膽？目睹店員回收剩飯「倒回飯鍋」 他驚：中午吃的從哪來？

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

長榮分家朝控股公司變現 四兄弟各自買回方向挺進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮集團搶經營權大戰落幕後，傳出四兄弟各自買回有興趣的公司，圖為長榮國際大樓示意圖。記者陳正興攝影/報系資料照片
長榮集團搶經營權大戰落幕後，傳出四兄弟各自買回有興趣的公司，圖為長榮國際大樓示意圖。記者陳正興攝影/報系資料照片

長榮集團經營權大戰落幕後，「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」二家家族公司今年陸續出掉手中較易變現的資產，EIS 賣掉手中長榮海運股票及船隊，進帳近400億元，EIC 則是申讓賣掉長榮航空18萬張的持股，持股續朝控股公司變現，四兄弟各自買回有興趣的公司方向前進。

長榮國際6月申讓賣出長榮航空10萬張，7月又再度申請申讓賣出8萬張，持股變為53.22萬張。長榮航空的前十大股東，持股最多為長榮海運，持有14.48%，長榮國際去年不斷加碼買進後，為第二大股東，持股13.28%，小K（張國煒）所屬的中國信託商業銀行受託保管華光投資專戶8.9%為第三大股東。

熟悉長榮集團的人士表示，「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」二家家族公司開始出清手中的持股，也代表兄弟間意見已開始整合，朝著解散兄弟四人各自取回各自財產，再去投資想要經營的公司，取得主導權，在各自喜歡的領域發光發熱，，經營權已啟動「和平移轉」。

長榮集團搶經營權大戰落幕後，公司治理專家指出，長榮海運、榮運改選之後目前都是由大哥張國華主導；長榮航空董事改選後，老三張國政人馬已進駐長榮航，長榮航空目前呈現長榮兩兄弟（張榮發長子張國華及三子張國政）共治，兩家公司都是推動專業經營人來負責管理，第一階段合作已經開始落實。

長榮集團朝著兄弟理性分家方向前進，集團重要控股公司長榮國際開始縮小規模，逐漸降低對相關公司影響力，長榮國際3次公告賣出手中持有的長榮航空，在市場共要賣岀18萬張持股，讓兄弟有意願接手的人可以從市場上接手買回增加持股。

長榮航空 長榮集團 經營權

延伸閱讀

展望曼谷市場 長榮航空與泰國觀光局簽署合作意向書

長榮航與泰國觀光局簽署合作意向書 攜手拓展全球市場

長榮發股息 千億活水入市

張善政遭爆為兒送機享特權 桃市府澄清：遵從航警局及長榮安排

相關新聞

台灣中油董事長李順欽：協助穩定能源供應 積極推動綠能轉型

全球目前正面臨能源轉化與淨零碳排的重大挑戰，台灣也持續從非核家園開始推動一連串能源改革政策。

長榮分家朝控股公司變現 四兄弟各自買回方向挺進

長榮集團搶經營權大戰落幕後，「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」二家家族公司今年陸續出掉手中較易變現的...

社宅包租代管4.0啟動長者換居 目標拚3年新增8萬戶

行政院長陳建仁、內政部長林右昌上午出席社宅包租代管4.0啟動記者會，宣傳老人換居、以屋換屋政策。陳建仁表示，蔡英文總統上...

打房不見斷頭潮 上半年拍賣移轉創史上新低

據內政部公布，上半年全國拍賣移轉共1,668棟，年減18.6%，創統計以來同期新低，六都中，僅台南市上半年法拍移轉增加1...

美歐日商會與病友等14團體 呼籲政府將醫療支出視為投資

醫療支出究竟是成本還是投資？中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）理事長勝間 英仁今（2）日表示，對健康醫療的投資，不...

全家除息／夏季冰、飲品銷售亮眼 迎中元商機第3季營收可期

超商雙雄近日相繼除息，全家（5903）今（2）日進行除息，每股配息6.5元，除息參考價209.5元，首日行情平淡。統一超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦