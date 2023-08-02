快訊

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

MLB／瓦德茲無安打比賽致敬韋蘭德 只用93球24年來最少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐飲人力荒 國賓攜手聯合利華培訓美食生力軍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國賓「名廚領航培訓計畫」以「一個月、一領域」的3個月密集課程，涵蓋中餐、西餐及點心等領域，共9堂課進行探索。圖／國賓提供
國賓「名廚領航培訓計畫」以「一個月、一領域」的3個月密集課程，涵蓋中餐、西餐及點心等領域，共9堂課進行探索。圖／國賓提供

國賓（2704）攜手聯合利華飲食，自2021年起展開「名廚領航培訓計畫」，透過社福團體的合作，媒合學員加入國賓大飯店廚藝團隊的培訓課，選拔表現優異的學員參加餐飲丙級考照，近日第三屆的「名廚領航培訓計畫」結業式，三年來，共31位學員獲頒課程結業證書，除協助啟蒙學員廚藝知識外，也為人力市場培養美食生力軍。

進入後疫情時代，餐飲營業額出現大幅增長，2022年全台灣的餐飲營業額高達8,653億元，2023年上半年度1~6月營業額更突破5,000億元。國賓表示，在營業額攀高時，餐飲業的受僱員工人數卻不足。在「與其等待即戰力，不如主動培育潛力」的概念下，自2021年起「名廚領航培訓計畫」就以「一個月、一領域」的3個月密集課程，涵蓋中餐、西餐及點心等領域，共9堂課進行探索，除國賓團隊分享餐飲職涯歷程，也透過實作讓學員體驗飯店廚房的基礎操作，餐食烹調的衛生管理思維。

傳承與延續是重點，國賓大飯店行政總主廚林建龍表示：「我們希望傳承的不僅是廚藝或菜餚，更是積極正向的人生態度。結合社福團體、聯合利華與國賓飯店的共同力量，讓更多的機會能延續下去，也為廚藝人才培育帶來正循環」。

如何透過社工推薦廣邀學員是項挑戰，最終決定透過輕鬆的茶會模式，邀約學員的家長或監護人一同參與，加深印象，提高成功率。培訓計畫的學員曾表示，能參與活動感到相當開心，不僅能向名廚請益，還能從實做中獲得成就感。學員的父母也表示，孩子在課程中感到關愛，對培訓計畫的價值表示認同。

聯合利華飲食並策劃安排了期末遴選，且贊助學員的餐飲丙級證照的考照，接軌職場實務技能，並由國賓飯店在最後的循環中加入就業輔導，安排學員有機會至國賓大飯店的中、西餐廚房工作。

國賓 餐飲業

延伸閱讀

英國美食大賞 台灣茶、醬油、越光米獲星級榮譽

台灣美食展4日起600格攤位登場 飯店推住宿券下殺1折

原民日怎麼慶祝？家齊高中邀外籍生玩科學、探索台灣

台南東山7家美食推薦：星級排骨湯、東山鴨頭、肉圓、甜點...一條街讓你吃好吃滿！

相關新聞

台灣中油董事長李順欽：協助穩定能源供應 積極推動綠能轉型

全球目前正面臨能源轉化與淨零碳排的重大挑戰，台灣也持續從非核家園開始推動一連串能源改革政策。

武陵富野渡假村整修月底暫熄燈 明年8月再開門迎客

富野先前宣布，再度取得武陵農場第2賓館未來10年經營權，將投入3.2億資金整修，富野今天公告，經與退輔會武陵農場協商，武...

餐飲人力荒 國賓攜手聯合利華培訓美食生力軍

國賓（2704）攜手聯合利華飲食，自2021年起展開「名廚領航培訓計畫」，透過社福團體的合作，媒合學員加入國賓大飯店廚藝...

今年本島唯一移轉量成長！代銷南霸天：這裡怎麼蓋怎麼賣

清景麟、嘉泰開發在嘉義推出的「高鐵科技城」，1日開工，代銷南霸天、清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，今年上半年全國移轉棟數...

日股三十年一遇 元大日本龍頭企業基金搶先布局

日本央行公布最新殖利率曲線控制政策，並上修通膨預期從1.8%至2.5%，但仍維持量化寬鬆政策。便宜日圓帶動日本企業獲利，...

台灣美食展澎湃登場 超值優惠限定展出

台灣美食展即將在本周五（4日）至下周一（7日）在台北世貿一館盛大展出！主辦單位台灣觀光協會搶先公開「金牌特物、探索台味、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦