快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

竹市東區社宅743戶統包工程決標 民代籲香山社宅加緊辦

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程日前決標，預計2028年完工。圖／國家住都中心提供
新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程日前決標，預計2028年完工。圖／國家住都中心提供

新竹市迄今尚無完工社會住宅，國家住都中心推動興辦社會住宅，繼北區「中雅安居」社宅今年初開工後，拚2026年完工，東區「建功安居」社會住宅新建統包工程日前決標，預計2028年完工。但香山區社宅仍無消無息，引起民代關注，呼籲市府積極和住都中心聯繫合作、排除基地障礙，讓香山早日有座社宅，落實區域發展平衡與居住正義。

竹市府都市發展處回應，已將香山區社會住宅納入政策規畫，目前正由市府尋找適當土地給國家住都中心評估中，經評估可行後，由住都中心辦理後續設計施工及營運管理。

國家住都中心前天宣布，推動的新竹市東區「建功安居」統包工程總經費39億元4660萬元，第三次招標由雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所統包團隊得標，將提供743戶社宅。

「建功安居」社宅基地位於新竹市東區建功二路42巷，基地在馬偕兒童醫院旁、步行3分鐘到建功高中；且鄰近將軍村開放圖書資訊園區、戰車公園、國立清華大學及其附小和清大夜市；距國道1號僅需5分鐘車程，交通便捷、生活機能豐富。

時代力量市議員廖子齊表示，看見住都中心繼北區中雅安居動工後，東區建功安居也決標，身為香山出生的議員，心裡百感交集。縱然這些社宅都是由住都中心主導，但在挑選位置時，地方政府的推薦也很重要。

廖子齊進一步表示，自己曾向住都中心探詢過選址標準，並推薦朝山國小舊址。住都中心表示會先以大面積國有土地優先，香山有2塊符合面積的國防部土地，一塊為虎林國中旁的國防部福利站，一塊為大湖路上的廢軍營。

不過，廖子齊提到，住都中心也回覆國防部福利站國防部尚在使用，大湖路上廢軍營則相臨道路路幅過小，朝山國小舊址則有地目問題，須有地方政府積極處理變更地目，否則基地面積略顯不足，也因此她希望市府面對社宅議題要更積極，才有機會突破。

國家住都中心持續在新竹市興建社會住宅，除今年2月已動工的中雅安居638戶社宅、剛決標建功安居743戶社宅；另有同樣在東區的「金城安居」1案規畫中，預計提供921戶社宅。

社會住宅 國防部

延伸閱讀

台中東區尚武段社宅離lalaport車程6分鐘 月租最低5900元

議員指三重49戶社宅規畫進度消失？新北：2026完工

獨／拒當陽交附女！竹女校友反改隸提3訴求 連署今啟動

中央規畫文山水源快旁蓋2處各千戶社宅 里長憂交通災難

相關新聞

台灣中油董事長李順欽：協助穩定能源供應 積極推動綠能轉型

全球目前正面臨能源轉化與淨零碳排的重大挑戰，台灣也持續從非核家園開始推動一連串能源改革政策。

竹市東區社宅743戶統包工程決標 民代籲香山社宅加緊辦

新竹市迄今尚無完工社會住宅，國家住都中心推動興辦社會住宅，繼北區「中雅安居」社宅今年初開工後，拚2026年完工，東區「建...

林口倉大火 PChome發重訊：占營收0.6% 不影響訂單

電商PChome網路家庭林口外部倉1日晚間發生大火，PChome今天凌晨發布重大訊息說明，外部倉商品出貨金額約占營收0....

接軌ESG 企業服務廉政平台反貪腐

為接軌國際倡議ESG、推廣企業誠信，中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會昨天在台北商業大學舉辦2023「企業誠信·永續...

本月車市估淡月不淡 連六月年度正成長

交通部昨（1）日公告7月車市掛牌數據，單月總市場掛牌數42,359輛，與上月持平，年增10.9%。據悉，若無7月底杜蘇芮...

空運價大漲 爆搶艙潮

AI、電子需求強，航空貨運見搶艙潮。指標貨攬業者捷迅昨（1）日指出，空運價自5月探低後，8月運價暴衝，其中，AI相關組件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦