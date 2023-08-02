竹市東區社宅743戶統包工程決標 民代籲香山社宅加緊辦

新竹市迄今尚無完工社會住宅，國家住都中心推動興辦社會住宅，繼北區「中雅安居」社宅今年初開工後，拚2026年完工，東區「建功安居」社會住宅新建統包工程日前決標，預計2028年完工。但香山區社宅仍無消無息，引起民代關注，呼籲市府積極和住都中心聯繫合作、排除基地障礙，讓香山早日有座社宅，落實區域發展平衡與居住正義。

竹市府都市發展處回應，已將香山區社會住宅納入政策規畫，目前正由市府尋找適當土地給國家住都中心評估中，經評估可行後，由住都中心辦理後續設計施工及營運管理。

國家住都中心前天宣布，推動的新竹市東區「建功安居」統包工程總經費39億元4660萬元，第三次招標由雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所統包團隊得標，將提供743戶社宅。

「建功安居」社宅基地位於新竹市東區建功二路42巷，基地在馬偕兒童醫院旁、步行3分鐘到建功高中；且鄰近將軍村開放圖書資訊園區、戰車公園、國立清華大學及其附小和清大夜市；距國道1號僅需5分鐘車程，交通便捷、生活機能豐富。

時代力量市議員廖子齊表示，看見住都中心繼北區中雅安居動工後，東區建功安居也決標，身為香山出生的議員，心裡百感交集。縱然這些社宅都是由住都中心主導，但在挑選位置時，地方政府的推薦也很重要。

廖子齊進一步表示，自己曾向住都中心探詢過選址標準，並推薦朝山國小舊址。住都中心表示會先以大面積國有土地優先，香山有2塊符合面積的國防部土地，一塊為虎林國中旁的國防部福利站，一塊為大湖路上的廢軍營。

不過，廖子齊提到，住都中心也回覆國防部福利站國防部尚在使用，大湖路上廢軍營則相臨道路路幅過小，朝山國小舊址則有地目問題，須有地方政府積極處理變更地目，否則基地面積略顯不足，也因此她希望市府面對社宅議題要更積極，才有機會突破。

國家住都中心持續在新竹市興建社會住宅，除今年2月已動工的中雅安居638戶社宅、剛決標建功安居743戶社宅；另有同樣在東區的「金城安居」1案規畫中，預計提供921戶社宅。