唐獎頒獎典禮六得主齊聚 尹衍樑夫人及其子尹崇堯出席

有「華人諾貝爾獎」之稱的第五屆唐獎頒獎典禮今（1）日舉行，原先預定由唐獎創辦人尹衍樑親自出席，不過今因重感冒未到，由尹衍樑夫人和王綺帆及其子尹崇堯代為出席；而全聯董座林敏雄之子、常務董事林弘斌也受邀出席此盛會。

六位唐獎得主來台齊聚，由唐獎四獎項召集人劉兆漢院士、張文昌院士、王德威院士及前召集人葉俊榮講座教授依序介紹得主及頒獎。

第五屆唐獎得主包括永續發展獎傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）、生技醫藥獎卡塔林．卡里科（Karikó Katalin）、德魯．魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis）、漢學獎潔傑西卡．羅森（Jessica Rawson）、法治獎得主為雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders）等六人。

唐獎教育基金會執行長陳振川代表創辦人尹衍樑致詞。他表示，感謝得獎者不吝對當今全球困境提出諍言，更透過行動為世界永續發展做出重大貢獻。

永續發展獎傑佛瑞．薩克斯獲獎時稱許尹衍樑的遠見和仁慈，體認21世紀人類正處於轉捩點，需要科學、技術新知識以克服極端環境危機，以新道德觀來放下國家間的競爭，解決人類的共同挑戰和緊迫需求。

卡里科獲生技醫藥獎時表達非常榮幸與其他兩位得主，一起成為獲此獎項，成為最傑出科學家的一員。

她也讚許唐獎看重科學研究、技術進步以及國際合作的重要性，也強調COVID-19 mRNA 疫苗的開發奠基於一世紀的科技進步，由數十萬科學家、醫生、工程師和專家共同努力完成。在匈牙利小鎮長大的她，過去40年來都在實驗室默默工作。

德魯．魏斯曼獲獎時表示，唐獎不僅認可他們及無數貢獻mRNA技術發展之科學家的學術成就，還強調mRNA－LNP開發新醫療療法的巨大潛力。

他說，唐獎讓他得以幫助低收入國家與地區發展RNA研究基礎設施、建立GMP生產中心，目前已在印度的浦那、烏克蘭、巴西等18個地點看到成果，他相信這是幫助解決新藥和疫苗獲取不平等問題並協助當地自行開發疾病所需治療方法的關鍵。

彼得．庫利斯說，COVID-19 mRNA疫苗的脂質奈米顆粒（LNP）反映他50多年埋首工作、眾多的合作者和好運氣。若沒有對膜的脂質做基礎研究，就不會開發出任何奈米藥物。

若他和夥伴們沒有創辦公司來開發、改進癌症藥物，就不會有基因療法。若德魯．魏斯曼沒有說服他們嘗試以LNP系統作為疫苗，就無法順利開發疫苗，所以這獎項確實反映了許多人的共同努力。

漢學獎潔西卡‧羅森獲獎時表示，她從孩提時代就著迷於幾個世紀以來為西方文化增豔的絕美絲綢和瓷器。她投入一生深入研究中國文化，逐漸體會到在當今複雜的世界中，中國古老傳統的貢獻對於我們理解和欣賞所有全球互動至關重要。

法治獎雪柔．頌德絲獲獎時回顧歷屆得主的貢獻，以此說明法治領域的廣度及唐獎創建法治獎的智慧。她也介紹比較憲法與法治的關聯，進一步反思全球化對比較憲法研究複雜性的影響。