房市低迷 房產業：這段時間大家努力練功調體質
華友聯開發（1436）多年前購入位在高雄道明中學明星學區一個角地，今天擇吉時動土，將蓋27樓高住宅大樓，鎖定偏好文教區的換屋客層，南高雄這類型建案少見，凸顯稀有性。擔任高市不動產建築商業同業公會理事長的華友聯董事長陸炤廷也預判，只要業界案量控制得宜，房市明年有機會回歸正常。
高市不動產界龍頭陸炤廷不諱言，平均地權條例修正通過，加上數波打炒房政策，通膨、缺工缺料等因素，房地產業確實遁入低谷，但這段時間反而是大家努力「練功」，調整體質的時候。
他更向業界喊話，不要過量供給，導致削價競爭，危及房市健康，大家力求建築品質進化，為明年房地產再一波大起的時刻預作準備，循序漸進推案，相信房市明年有機會回歸正常。
因應少子化及高齡化人口結構變遷；老屋不符合健康與安全的住宅標準及總價逾4000萬房宅只能貸款4成等因素，房地產業研判至2035年間，動輒百坪起跳的豪宅規劃已不符現代居住需求，大坪數豪宅也將走入歷史，反倒中高收入換屋族群，將是下一波房市客層焦點。
看準此一趨勢，華友聯開發「五塊厝案」規畫建成地下4層，地上27層，室內坪數介於40坪至70坪的中型坪數房宅。單層純四併，戶戶三面採光，附全平面式車位，瞄準中高階換屋客層。
陸炤廷說，「五塊厝案」土地購自高雄在地陳家旗下的「南和興產」，地段正對道明中學，是高雄稀有角地，5分鐘內可達台鐵民族站、輕軌及捷運橘線，亦近文化中心及武廟商圈，住慣文教區的民眾很難搬離，凸顯就地換屋需求。
包括隆大營建、京城建築及永信建設集團均有志一同，早一步進場推出「鳳凰頌」、「述風景」等案，華友聯27樓高的五塊厝案估計4年後完工，將補足社區廊帶最後一塊拼圖，且成為當地地標，目前當地區域房價據實價登錄，已站上4字頭。
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