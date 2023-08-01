桃園捷運、易飛網、臺北捷運跨界結盟 航空聯票櫃檯今啟用

桃園大眾捷運攜手易飛網國際旅行社，在桃園機場捷運A1台北車站設立「桃北捷X易飛網 航空聯票櫃檯」，串聯中華航空（2610）及台灣虎航等航空公司，重磅推出獨家「航空聯票」，以及與台北大眾捷運聯手推出「機捷北捷聯票」系列商品組合，打造一站式旅遊體驗，推動「雙捷合易優遊全球」的理念，為台灣旅遊產業開創新模式，同時提升國際能見度。

疫後國內外旅遊需求急遽增加，桃園機場捷運線為出入境旅客的首選交通工具，為提供國內外旅客更加輕鬆省時、便利多元的服務，「桃園捷運X易飛網X臺北捷運跨界結盟」，航空聯票櫃檯今(1)日啟用，全國首創「機票+捷運」交通聯票 打造全新「一站式無壓旅遊體驗」。

桃園大眾捷運總經理莊英震表示，桃園捷運力求提供更優質的旅遊交通體驗，隨著跨境旅遊復甦，桃捷不僅僅是串接國門與雙北最便捷的交通工具，同時身兼代表著開拓多元旅遊市場、發展觀光與國際接軌的重要角色，本公司於108年起與旅遊業者易飛網合作，透過旅遊業者的經驗、購票系統及多元通路等優勢，多方面銷售桃捷票券，透過易飛網邀集各國網紅於不同平台行銷宣傳桃捷且多次於國際旅展推廣桃捷的便利性，統計108年出入境旅客搭乘機場捷運比率約30%，在本公司與易飛網積極行銷下，112年7月搭乘率已達到約36%，較108年成長6%，由此可見桃捷公司與易飛網合作之成果。

臺北大眾捷運總經理黃清信表示，「機捷北捷聯票」提供搭乘捷運暢遊大台北地區及進出機場的外國遊客更便利、更快速的選擇。抵臺旅遊的觀光客，從桃園國際機場搭乘桃園機場捷運至臺北市區，最快不到40分鐘即可抵達臺北車站，再啟用臺北捷運48小時票或72小時票，於有效期限內，可不限次數搭好搭滿臺北捷運，到捷運沿線景點、知名地標或是美食巷弄體驗踩點，回程再搭乘桃園機場捷運前往桃園機場搭機，為臺北精采旅程畫下圓滿句點。