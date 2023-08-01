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捷迅總經理孫鋼銀：兩大因素航空貨運反彈近4成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
捷迅總經理孫鋼銀表示，航空貨運市場價格變化大，兩大因素加持下，現在的航空貨運價格較5月最差的谷底反彈已達4成。黃淑惠攝
捷迅總經理孫鋼銀表示，航空貨運市場價格變化大，兩大因素加持下，現在的航空貨運價格較5月最差的谷底反彈已達4成。黃淑惠攝

低迷已久的空運市場也開始復甦，航空貨運的變動本來就比較敏感，變動的速度也快，捷迅（2643）總經理孫鋼銀表示，航空貨運市場價格變化大，兩大因素加持下，現在的航空貨運價格較5月最差的谷底反彈已達4成。

孫鋼銀表示，航空貨運最近又出現搶艙潮，首先8月開始北美反校朝空運需求出籠，航空貨運出現補貨潮，8月中旬到北美的航班相當滿，價格也跟著反彈；其次，因應航空貨運市場不好，航空業者也減少航空貨運的供給，受惠於市場需求突然增加，運價變化也加大，各別產品需求加大，市場運價急跌後，急速大漲。

孫鋼銀進一步表示，航空貨運的客戶7月中開始恢復下單，8月有返校需求，訂單持續向上，9月後增幅很明顯。各別產品需求變化大，手機、傳產等產業貨量仍然低迷，捷迅搭上AI、娛樂休閒相關需求，包括已接獲國內知名AI供應鏈的客戶通知，新訂單將自今年9月開始量產出貨輸往歐、美等地。

空運運價歷經近3個月的調整，導致長榮航（2618）、華航（2610）7月飛往美國五個航點滿到下周，帶動這2周台灣到美西及美東的空運運價與5、6月相比有4成漲幅，對第3季營運帶來正面效果。

隨著航空貨運市場復甦，捷迅朝多元整合型物流的發展目標邁進，為客戶規劃具競爭優勢的運輸方案，因此本季已接獲國內知名AI供應鏈的客戶通知，新訂單將自今年9月開始量產出貨輸往歐、美等地，其他多家新客戶合作案也如火如荼洽談中，多元國際物流發展發展激勵，下半年有信心業績成長。

捷迅 AI

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