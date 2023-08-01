三陽機車SYM展現強大威力 7月市占率突破四成

三陽機車SYM展現強大威力，7月市占率竟然突破四成，主打女性客層的CLBCU自上市以來，一個多月接單已破6,000台，三陽後市持續看好。三陽以單月銷售27,770台、單月市佔率首次突破40%大關達到41.2%，月增率10.52%、年增率10.88%，連續15個月坐穩單月銷售冠軍。

7月台機車市總市場67,373台，月增率0.46%、年增率2.24%。其中三陽27,770台，市占 41.2% ，第二位的光陽 16,057台，市占 23.8%， 山葉 12,554台，市占 18.6%， gogoro 4,671台，市占6.9%。;

今年前七月總市場431,124台，三陽166,922台，市占 38.7% ， 光陽 113,957台，市占 26.4% ， 山葉 77,560台，市占 18.0%， gogoro 29,382台，市占6.8%。

三陽公司表示，進入暑期購車旺季，除了最受年輕人青睞的JET、DRGBT、MMBCU等車款熱銷之外，SYM全新發表CU系列第二款車「CLBCU」，以森林中的小精靈-蜂鳥，為設計靈感，車型小巧輕穎，車色絢麗多變，採用女性用車角度打造出最貼心的車款。CLBCU自上市以來，短短一個多月廣受各界好評、並帶領一波「蜂(瘋)鳥」熱潮，在短短的首購期間，已突破6,000台，創造出SYM近年來風格時尚車款最亮眼表現。