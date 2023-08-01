中華車發威！MG HS 7月掛牌1,163輛創佳績
中華車報佳音，MG HS 7月份掛牌以1,163輛佳績寫下新高，一舉躍居國產中型SUV市場銷量冠軍，同時累積超過7,000位車主，顯見超規滿配產品實力備受市場青睞。
中華車（2204）表示，MG HS僅花不到一年時間，除了7月份擠進國產乘用車市場銷量第三名，更續創高峰榮登7月份「國產中型SUV」單月銷量冠軍，進一步驗證MG HS車系全方位卓越超群的產品戰力。
2023年上半年MG品牌全球累積銷量37萬輛同期增長40%，蒸蒸日上的銷售表現也讓原廠預估2023年全球單一年度累積銷量將突破80萬輛大關，突飛猛進的成長速度更充分體現全球市場對於MG品牌的高度讚賞。
目前全台經銷拓點已完成佈建至全台13間展示中心與17間服務廠，而新莊、八德、沙鹿、南投、新營、屏東共6個全新據點皆已全面開始動工，MG Taiwan將持續拓展經銷網絡，提供消費者賓至如歸的購車與保修體驗。
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