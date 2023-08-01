快訊

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

AI概念股火燙燙！存股ETF存成飆股 風雲王者站上巔峰

新青安房貸今上路 建商救命浮木來了？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

新版青年安心成家優惠房貸專案今(1)日上路，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，新青安房貸「一降」、「一拉」、「一延」的措施，除了吸引首購進場，對於部分面臨危機的建商而言，也是救命浮木。

今天新上路的新青年安心成家購屋優惠貸款方案，利息補助由原來補助半碼，提高到1.5碼，房貸利率可降至1.775％。貸款額度從原來最高800萬拉高到1,000萬，房貸年限則由原來最多30年拉長到40年。

陳傑鳴表示，新青安三大措施，除有助於提高首購族的購屋能力，降低首購族的每月房貸負擔外，對於目前市場中，建商推出量體驚人且銷售速度緩慢的首購宅來說，將可起到相當程度的買氣拉抬作用。

陳傑鳴指出，從最新發布的Q2國泰房地產指數可發現，今年在升息、政府打炒房不鬆手與央行祭出第二戶限貸令的衝擊下，新推案買氣都相當低落，Q2新推案，30天內銷售率僅有一成多，且有高達5成以上的建案在10%以下，相較去年同期僅29%的建案銷售率不到1成，新推案買氣明顯大幅萎縮。

此外，觀察Q2六都等主要都會區新推案，40坪內的首購產品幾乎就佔了推案的7~9成，顯示目前低落的銷售率下，建商幾乎都是首購宅「庫存滿滿」，去化壓力相當大。

他表示，銷售困難，加上營建成本上漲，不少小型建商面臨財務危機，連台北市也出現建商落跑情事，政府推出新版的青年安心成交專案，不僅可幫助首購族買房，對這些建商而言，有如及時雨，隨買氣提升，可望加速去化庫存。

青年安心成家房貸新制舊制比較。資料來源／元宏不動產加值服務平台
青年安心成家房貸新制舊制比較。資料來源／元宏不動產加值服務平台

建商 房貸 買氣

延伸閱讀

完工跳票、建商落跑？台北市驚現兩大爛尾樓 近60位屋主受害

北投預售完銷建案停工 北市府列警示建案

前台南經發局長涉貪案 同案建商被告認罪判緩刑

捲入台南前局長陳凱凌超貸案 建商認罪捐600萬緩刑

相關新聞

「得正」飲料店紅什麼…光是名字就引人好奇！ 他：主要商品價格很有優勢

最近經常路過一間有著濃郁藍色招牌的手搖飲料店，門前總是排著長長的人龍，名字很奇特叫「得正」...

林志玲持有2年就轉手的豪宅又賣了 專家：志玲賣得好

實價揭露，藝人林志玲過去曾持有兩年轉手的中正區豪宅「力麒麒御」中高樓層戶，今年6月再度轉手，成交價約1.63億，屋主持有...

嘉市房價愈來愈誇張 市區出現上千萬元公寓

有網友在地方社群媒體舖文，嘉義市「經國新城三房的公寓開價快1200萬，有沒有搞錯？」引起網友熱議，「嘉義市房價愈來愈誇張...

康和證捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車

台灣偏鄉常常因距離遙遠降低就醫意願，行動醫療愈顯重要與迫切，有鑑於此，康和證券集團捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車，由康和證券...

新青安房貸今上路 建商救命浮木來了？

新版青年安心成家優惠房貸專案今(1)日上路，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，新青安房貸「一降」、「一拉」、「一...

大江基因攻海內外肥胖市場 推出「腸道菌相檢測服務」

大江基因於（30）日宣布，該公司推出「腸道菌相檢測服務」，要透過檢測菌相分布狀態，從科學角度更有效找尋身材管理之辦法，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦