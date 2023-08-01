新青安房貸今上路 建商救命浮木來了？

新版青年安心成家優惠房貸專案今(1)日上路，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，新青安房貸「一降」、「一拉」、「一延」的措施，除了吸引首購進場，對於部分面臨危機的建商而言，也是救命浮木。

今天新上路的新青年安心成家購屋優惠貸款方案，利息補助由原來補助半碼，提高到1.5碼，房貸利率可降至1.775％。貸款額度從原來最高800萬拉高到1,000萬，房貸年限則由原來最多30年拉長到40年。

陳傑鳴表示，新青安三大措施，除有助於提高首購族的購屋能力，降低首購族的每月房貸負擔外，對於目前市場中，建商推出量體驚人且銷售速度緩慢的首購宅來說，將可起到相當程度的買氣拉抬作用。

陳傑鳴指出，從最新發布的Q2國泰房地產指數可發現，今年在升息、政府打炒房不鬆手與央行祭出第二戶限貸令的衝擊下，新推案買氣都相當低落，Q2新推案，30天內銷售率僅有一成多，且有高達5成以上的建案在10%以下，相較去年同期僅29%的建案銷售率不到1成，新推案買氣明顯大幅萎縮。

此外，觀察Q2六都等主要都會區新推案，40坪內的首購產品幾乎就佔了推案的7~9成，顯示目前低落的銷售率下，建商幾乎都是首購宅「庫存滿滿」，去化壓力相當大。