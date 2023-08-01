生技產業潛力標竿獎 四家出頭天

「2023 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」的「潛力標竿獎」得主包括中裕新藥、安基生技、長佳智能、以及和康生技，四家都是極具研發能力及未來發展潛力公司。

「潛力標竿獎」中的「藥品/再生醫療/委託開發製造類組」得主包括中裕新藥及安基生技。中裕專注於生物醫藥的臨床開發與法規核准以創造價值，授權引進研究機構之初期之研發藥物，或在全球尋找具特殊價值的臨床一期或二期藥物進行技術授權移轉，進行加值化及創新，將藥物開發至完成臨床後期或延伸應用開發新產品，予以再授權或尋求行銷策略夥伴，獲得相關權利金或藥物上市利益。

安基生技聚焦創新小分子新藥開發，其三大主軸研發項目包括Nrf2活化劑AJ201、HDAC6抑制劑AJ302/303、以及次世代雄性激素降解促進劑AJ202。團隊擅長新藥選題、轉譯醫學及藥品開發規劃，雖在疫情衝擊之下，不到二年即發揮高速團隊和資源整合能力，創造出高市場價值之併購效益。

「醫材/數位醫療/精準醫療類組」得主包括長佳智能及和康生技。長佳智能經營主軸包括醫療資料庫、及醫療專業數據處理，進而拓展各種雲端服務即軟體之應用服務。具有同時提供醫療大數據之數據洞見、醫療人工智慧解決方案的診斷治療輔助，以及透過雲端平台服務的全方位解決方案能力。

和康生技自2021年加入大江生醫集團、引入台塑生醫策略合作，已建立第三等級醫材產開發、生產及國際認證的核心能力，且建立豐沛的產品線營運方面將透過增加全球展證投資，加速市場滲透率、聚焦膠原蛋白與玻尿酸技術，發展多領域產品、規模製造擴大產能，注入強勁成長動能。