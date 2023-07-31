國家住都中心新竹市東區「建功安居」社宅統包工程決標

中華海洋生技從養殖起家，友善厚道的養殖技術，不僅能夠生產高品質且穩定的健康好魚，更在生態養殖場中發現藻類對魚類健康的影響，進而跨足以褐藻醣膠為主成分的系列保健食品，2017年陸續與高醫、北醫合作之人體臨床試驗陸續解盲成功，證實其對人體效果後，成為全球褐藻醣膠的領導廠商。

2023-07-31 17:44