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國家住都中心新竹市東區「建功安居」社宅統包工程決標

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
國家住都中心新竹市東區「建功安居」社宅／國家住都中心提供
國家住都中心新竹市東區「建功安居」社宅／國家住都中心提供

國家住都中心於新竹市東區的「建功安居」社會住宅新建統包工程今（31）日順利決標，將由「雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2028年完工，為新竹市再提供743戶社宅。截至今日，國家住都中心於新竹市推動的社宅包含興建中的「中雅安居」638戶及今日決標的「建功安居」，全台累積已完工及已決標社宅共3萬9,452戶。

「建功安居」社宅基地位於新竹市東區建功二路42巷，基地與馬偕兒童醫院相對，步行三分鐘即可抵達建功高中；且鄰近將軍村開放圖書資訊園區、戰車公園、國立清華大學及其附設實驗國小TOS校區和清大夜市；距離國道客運站及國道1號僅需5分鐘車程，交通便捷、生活機能豐富。

此外，本案將規劃身心障礙者社區日照中心、社區日間作業空間、家庭照顧者社區支持服務據點及發展遲緩及身心障礙兒童社區療育據點，並協助新竹市政府完成鄰地綠美化，優化環境與提供地區所需照顧支持服務空間。

國家住都中心持續在新竹市興建社會住宅，除今年2月已動土「中雅安居」，提供638戶社會住宅；另有「金城安居」1案規劃中，預計提供921戶社宅。

國道客運 社會住宅

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