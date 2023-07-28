智伸科董事會決議 董座林正盛、新總座林慈青於7月28日就任

智伸科（4551）今日經臨時董事會決議通過新人事任命案，推舉法人董事六方精機股份有限公司為董事長，並指派林正盛先生擔任董事代表人，董事林慈青女士接任總經理，並於7月28日董事會決議後就任。

智伸科公司表示，1987年成立以來，在公司治理首要重視股東權益、強化董事會職能等，在各項業務亦均由專業經理人分層負責，從過去10年的營運表現來看，全年度營收、稅後淨利分別以年複合成長率近15％、29％的速度擴大整體營運規模，更在前董事長暨總經理林恩道的率領下，堆高稅後每股盈餘(EPS)已連續兩年賺進超過一個股本。在全球汽車、醫療、工業、運動等產業鏈中取得高度不可或缺的關鍵零組件供應商地位，凸顯專業經營團隊多年全力打造智伸科的營運成長基石與競爭壁壘。

智伸科強調，未來仍秉持「穩健」、「成長」，「以客為尊」的經營理念，持續傳承前董事長林恩道先生的核心經營理念與精神，以朝向「成為世界一流機械加工領導企業」之願景邁進，堅持「以人為本、用人唯才」的公司原則，強化專業經營團隊，結合不同技術、人才、市場、資源等各面向，深化公司核心研發實力、機械加工技術優勢，讓智伸人的「堅持專業技術」、「堅持服務品質」、「重視團隊精神」等精神注入，擴大更多產業領域多元業務拓展。

尤其在汽車、醫療領域的產品布局，積極進行關鍵技術升級與創新開發，全面性轉型接軌國際涵蓋電動車、智慧醫療等最新產業趨勢，與客戶、供應商等利害關係人等共創多贏之局面，創造股東權益最大化的成果回饋全體股東。