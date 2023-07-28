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生技展一口氣囊括50個攤位 大江生技大聯盟登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大江（8436）於今年亞洲生技大展集結生技大聯盟成員展出50個攤位，為全場最大參展廠商。大江生醫集團董事長林詠翔表示，透過大江集團的研發（Technical IP）、資本（Capital）、國際通路（International network），組建臺灣生技大聯盟，目標為整合資源，攜手各生技醫療領域的領導企業和隱形冠軍，共同打世界盃。

此次展覽生技大聯盟首次同台，各國客戶與戰略夥伴紛紛抵台，資源整合促進聯盟軍高速成長。生技大聯盟成員聯合展示包括保健食品及保養品CDMO、菌相檢測、精準醫療、醫療器材、感染病原基因定序、機能食品與日用品、寵物保健、智慧包材等，以AI、VR等最新科技盛大展出創新研發成果與生技大聯盟綜效，各公司邁向國際市場，無論在客戶擴張或技術發展上皆有重要斬獲，超前部署全球大健康及醫療產業前景看好。

今年大江投資的比利時仿生膠原蛋白VeCollal®，持股25%並挹注科研量能，共同推廣世界上第一個以植物為基礎、與人類第一型膠原蛋白結構一致、並有完整科學驗證數據的仿生膠原蛋白。VeCollal®本月完成科學實驗，在膠原補充、彈力、紋路改善等皆有良好數據表現，在2023年加入生技大聯盟僅半年時間的累積營收已超越2022全年營收，並預計對比去年成倍數成長。目前由大江獨家代理其中國大陸及亞太市場，預期將成為國際品牌爭相合作的膠原新寵兒。

大江生醫集團並把握精準醫療商機，集團旗下子公司提供精準檢測、細胞治療以及規劃健康照護方案，能結合大江集團研發的保健品，為客戶量身訂製健康計劃。此外，集團相關企業也提供醫療機構病原檢測服務，利用基因定序的方式找出感染病源，以提升感染病患的醫療品質。

大江生醫 生技 大聯盟

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