Global Mall 發動第二波「暑假童樂會」 拚業績成長二成

冠德（2520）旗下Global Mall為延續暑假首波熱潮，加上搶攻父親節節慶商機，即日起至8月30日展開暑假第二波「暑假童樂會」檔期，再加碼祭「八月大禮包」，從低、高門檻到多元支付回饋，全力衝刺暑假商機，預計7-8月暑假整體業績成長逾20%。

暑假旅遊潮、購物潮熱滾滾，Global Mall7月整體業績較去年同期已大增超過20%，其中又以涼夏家電、戶外休閒服飾及餐飲成長幅度最為顯著，分別增長逾20%。Global Mall表示，8月適逢父親節送禮、聚餐熱潮，不僅搶搭送禮商機，餐廳訂席更已達近9成，加上親子活動再舉辦近600場，預計將帶動暑假整體業績表現。

根據Global Mall觀察，今年父親節過節儀式感全面回歸，近期禮物選購買氣熱烈，消費者更提高送禮預算，其中又以高單價實用的3C家電、按摩椅及旅遊輕便服飾配件最為熱銷，近期業績已成長超過10%。針對父親節孝親禮的推薦上，Global Mall以舒活、旅遊兩大主題，精選多款3C家電包括筆電、手機、刮鬍刀、咖啡機，以及按摩椅、旅遊休閒服飾配件推出優惠。

另外，目前父親節前夕的周末餐廳訂席已接近9成，其中又以4-6人訂席居多，且中式餐廳最受歡迎，包括欣葉小聚、開飯川食堂、時時香、蘇杭等都有不錯的訂席率，亦可望推升商場來客數。