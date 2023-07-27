波羅的海運價指數止跌反彈 BCI 最新收盤價連兩天上漲
BDI（波羅的海運價指數）及最大型的海岬型（BCI）26日狂飆後，27日最新收盤價出爐，BDI指數來到1097點，漲幅為2.81%、BCI指數來到1801點，上漲67點，漲幅為3.86%。
散裝船運價今年呈現反彈無力一路走疲，BDI（波羅的海運價指數）寫7周新低後，隨著大陸振興經濟方案出爐後，大陸市場的買盤開始增加，26日最大型的海岬型（BCI）狂飆21.7%助威，BDI指數跌深大漲10.9%，重返千點。
國內的散裝船業者普遍都認為，大陸國務院提出五大施政重點，會讓市場需求開始轉熱。
隨著BDI指數止跌反彈，有助於下半年船舶換約租金談判，尤其，近期走勢較強勁為海岬型船舶，國內經營海岬型的業者分別為裕民、中航、新興，以這波市場的變動來看，小型的輕便型船舶也相對抗，慧洋-KY船型多元，業績表現也有想像空間。
市場關注還是大陸召開中共中央政治局會議，將擴大對疫後復甦提出振興內需政策；尤其，房地產市場的部分，因應市場供、需變化持續調整、優化房地產政策適應新形勢，房市如果復甦，對於原物料的需求將明顯增加，政策明朗後，散裝船市場交投也轉趨活躍。
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