麗明營造董座吳春山斜槓「發現春山愛的新故事」將登場

由磐興建設策展的《發現春山愛的新故事》，將於8月5日起至9月5日，在北屯14期磐興「娘家館」登場，磐興建設總經理游金洲表示，希望透過這項展出，讓民眾從不同角度和視野，發現麗明營造董事長吳春山的斜槓人生之美。

近幾年，新冠疫情儼然成為全球各產業的震撼彈，許多傳產企業紛紛受到波及，然而麗明營造卻在這一波疫情中逆勢成長，受惠於台商回流擴建廠，2022年營造工程承攬金額達360億元，表現亮眼。

不僅如此，麗明營造還拿下在美國那斯達克上市的慧榮科技、以及台灣大立光LP9廠、宇隆科技、關東鑫林、達興材料、橋椿金屬、嘉義陽明醫院、永湖公司、武漢機械、惠民旅店、法鼓山雲集寺、台積電等許多知名企業的工程案。

面對多變的世界局勢，吳春山認為，改變未必不好，如何從改變中發現新價值才是最重要，麗明營造因為承攬了台中國家歌劇院與嘉義故宮南院，打響企業知名度，也讓麗明營造案量來源變得更豐富更多元。

吳春山不僅對建築工程認真執著，對公益活動更是無私奉獻，另外在藝術收藏、拍照攝影，也開啟企業經營之外，另一番斜槓人生。

磐興建設這次舉辦《發現春山愛的新故事》攝影展，將發現吳春山的公益之愛、藝術之愛、自然之愛、建築之愛及生活之愛。

吳春山的公益之愛，包括：連續21年推動召集捐血活動、延續20年推動台灣行動菩薩助學協會助學、贊助台灣老樹協會、服務超過50個公益團體，以及捐出300幅攝影作品義賣。

在藝術之愛方面，吳春山珍藏來自世界各地的1萬3,000多隻大豬小豬藝術品。

吳春山也樂於投入自然之愛，透過鏡頭聚焦大自然花、鳥、大樹，拍攝逾萬張花、鳥、生態攝影作品。

吳春山是逢甲大學EMBA成立攝影美學協會的創會會長，從台灣到各離島均有吳董足跡，透過旅遊。除了解當地風俗民情，也拍攝許多充滿人文、風景、植物花卉及鳥的美麗照片，當然台中國家歌劇院，也是吳董拍照的模特兒。

在建築之愛方面，吳春山以建築專業「堅持，進無止盡」，歷時五年興建台中國際地標國家歌劇院，並將故宮南院融入嘉南平原生態地景之中。

台中國家歌劇院以人類原始的「洞窟」為概念，由普立茲克獎得主伊東豊雄設計的世界最龐大的曲面建築，包括58面曲牆、29個洞窟所組成，98年開始興建，103年完工，被路透社推崇為「世界第九大新地標」。

吳春山的生活之愛也非常精彩，他熱愛閱讀、寫作、音樂、歌唱、旅行，愛朋友樂在其中。

除了本業之外，吳春山更將觸角伸向攝影、歌唱、出版等，發行閩南語老歌專輯、辦過攝影展、更結合台灣梧桐弦樂團，直接站上台中國家歌劇院開演唱會。

面臨建築業「斷層」的隱憂，麗明營造除了研發各式替代工法，並與學校建教合作，甚至計畫引進技術移工來因應。

吳春山認為，同業的價值在於提攜與共好。游金洲也深刻了解偏鄉弱勢家庭及學童們生活的困難處，於是興起以師徒制的方式，以匠人的養成精神，在彰化縣芳苑偏鄉蓋育成中心來培育建築界優秀職人。