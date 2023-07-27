快訊

最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

台塑生醫「育髮科研」有成 成功培養3D毛囊乳突細胞

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
「台塑生醫生髮研究平台」首次公開發表三大突破性研究成果，同時將其應用在相關產品開發上。台塑生醫提供／照
「台塑生醫生髮研究平台」首次公開發表三大突破性研究成果，同時將其應用在相關產品開發上。台塑生醫提供／照

2023年亞洲生技大展於7月27至30日在台北南港展覽館一館盛大開幕，台塑生醫今年適逢20週年更是擴大規模參展，將廿年來逐步開展之六大領域「生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥」整合在此次展出之九大主題中。「台塑生醫生髮研究平台」則首次公開發表三大突破性研究，首先是將人類毛囊乳突細胞（HHDPC）培養成3D球體的研究上，未來將有導入臨床醫學應用之機會。

其中廣為台灣消費者熟知的「Dr’s Formula洗髮精」，背後集結長庚大學、長庚醫院皮膚科等專業團隊創建「台塑生醫生髮研究平台」，10多年來從「頭皮護理」延伸而至「髮根強化的專家」，致力實現頭皮的預防醫學。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，傳統的細胞培養方法，僅能在培養容器表面培養出單層細胞，且細胞型態與功能相較於體內細胞仍有所差異，亦不具發展成毛囊的功能；此次能將HHDPC培養成3D球體，並經測試毛囊發育指標蛋白初步確認球體功能，有助建構出接近真實生理功能，具發育成毛囊能力的組織，以實現毛髮細胞醫療工程。

此項技術所培育出之3D毛囊乳突細胞具有「研究」與「臨床醫學」應用之二大價值！於研究上，藉由創造更為真實之組織環境，有助於育髮的研究更精確、更有效率；於「臨床醫學」上，可望透過此技術，僅需取少量毛囊細胞，即可體外培養大量增加細胞數量，再注射回頭皮，有望取代傳統植髮技術，避免需要犧牲大量後腦勺毛髮再植回禿髮處的缺點。

其次則是結合四種源自大自然的精選成分（豌豆、玉米蛋白、酵母蛋白、蛇床子）而成的獨家複方成分「PCCD髮根活化因子」，經長庚大學天然藥物研究所實證「於毛囊乳突細胞之增生具有顯著成效」。該成分實際已應用於台塑生醫Dr’s Formula「髮根強化標靶促進液」及全系列升級版洗髮精中，其中「標靶促進液」並為台灣首支經教學醫院完成IRB（人體試驗研究委員會）人體測試的養髮液。

有感於染燙、疫情、環境等對髮絲的不利影響，台塑生醫研發團隊於髮根強化研究的同時，也著手分析如何改善廣大受損髮族群的困擾，本次生技展中首度公開發表之「智能磁吸修護技術」便是改善受損髮、增加強韌力的突破性研究。該技術已率先使用台塑生醫今年新推出之「FORTE Magnetic」洗護髮系列，逾九成之超高消費者滿意度見證該系列使用一次即瞬效有感的驚人實力。

台塑 長庚大學 生技

延伸閱讀

台塑生醫展示新快篩 可同時檢測新冠及流感病毒

每天早上喝的濃縮咖啡 或許有助遠離阿茲海默症

染髮後掉髮多因「頭皮敏感」引起，5族群要避免！安心染髮5撇步

朴敘俊顏值崩盤？日雜封面照「帥度直線下墜」　瀏海中分貼頭皮連粉絲都崩潰

相關新聞

土銀標售大安區豪宅一坪160萬起跳 總價上看1.4億

土地銀行今（27）日宣布公開標售臺北市大安區「吉美大安花園」物件共3戶，每戶底價1.43億元至 1.44億元，皆有附屬車...

台灣虎航招募運務新血 下周一起開放報名

台灣虎航（6757）於上周(20日)風光舉辦上市前業績發表會後，即將力拚Q3掛牌上市，前景十分看好；現因應旅遊市場需求持...

善用數位工具 信義房屋搶攻園區客「心佔率」

新竹房市以在科技園區上班的園區客為主力族群，他們知識水平高並擅用科技工具，因此信義房屋房仲作業模式也推陳出新，經營You...

桃市府標售地入庫126億 中壢兩區位最被看好國泰也搶標

桃園市政府地政局今天表示，112年第1次整體開發區可建築土地公開標售推出130標、150筆土地，昨天開標時標出74標86...

航空客運、零組件 利多爆發

疫情解封過後，出國旅遊需求大增，全球航空客運市場持續復甦，隨著各大航空公司加大新機採購力道，也帶動航太零組件業者接單動能強勁。

台塩生技展Salt Good！分享品牌豐碩成果

「台塩生技」挾膠原蛋白研究優勢，今（27）日至30日參加「2023亞洲生技大展」，分享品牌豐碩成果。台鹽擁20餘年膠原蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦