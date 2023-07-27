台塑生醫「育髮科研」有成 成功培養3D毛囊乳突細胞

2023年亞洲生技大展於7月27至30日在台北南港展覽館一館盛大開幕，台塑生醫今年適逢20週年更是擴大規模參展，將廿年來逐步開展之六大領域「生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥」整合在此次展出之九大主題中。「台塑生醫生髮研究平台」則首次公開發表三大突破性研究，首先是將人類毛囊乳突細胞（HHDPC）培養成3D球體的研究上，未來將有導入臨床醫學應用之機會。

其中廣為台灣消費者熟知的「Dr’s Formula洗髮精」，背後集結長庚大學、長庚醫院皮膚科等專業團隊創建「台塑生醫生髮研究平台」，10多年來從「頭皮護理」延伸而至「髮根強化的專家」，致力實現頭皮的預防醫學。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，傳統的細胞培養方法，僅能在培養容器表面培養出單層細胞，且細胞型態與功能相較於體內細胞仍有所差異，亦不具發展成毛囊的功能；此次能將HHDPC培養成3D球體，並經測試毛囊發育指標蛋白初步確認球體功能，有助建構出接近真實生理功能，具發育成毛囊能力的組織，以實現毛髮細胞醫療工程。

此項技術所培育出之3D毛囊乳突細胞具有「研究」與「臨床醫學」應用之二大價值！於研究上，藉由創造更為真實之組織環境，有助於育髮的研究更精確、更有效率；於「臨床醫學」上，可望透過此技術，僅需取少量毛囊細胞，即可體外培養大量增加細胞數量，再注射回頭皮，有望取代傳統植髮技術，避免需要犧牲大量後腦勺毛髮再植回禿髮處的缺點。

其次則是結合四種源自大自然的精選成分（豌豆、玉米蛋白、酵母蛋白、蛇床子）而成的獨家複方成分「PCCD髮根活化因子」，經長庚大學天然藥物研究所實證「於毛囊乳突細胞之增生具有顯著成效」。該成分實際已應用於台塑生醫Dr’s Formula「髮根強化標靶促進液」及全系列升級版洗髮精中，其中「標靶促進液」並為台灣首支經教學醫院完成IRB（人體試驗研究委員會）人體測試的養髮液。

有感於染燙、疫情、環境等對髮絲的不利影響，台塑生醫研發團隊於髮根強化研究的同時，也著手分析如何改善廣大受損髮族群的困擾，本次生技展中首度公開發表之「智能磁吸修護技術」便是改善受損髮、增加強韌力的突破性研究。該技術已率先使用台塑生醫今年新推出之「FORTE Magnetic」洗護髮系列，逾九成之超高消費者滿意度見證該系列使用一次即瞬效有感的驚人實力。