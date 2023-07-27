快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北都更聯盟添新血 危險建物580專案有全生命周期服務

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
新北都更大聯盟喜迎4位新成員，未來服務範圍將拓展至都更案的全生命週期。(新北住都提供)
新北都更大聯盟喜迎4位新成員，未來服務範圍將拓展至都更案的全生命週期。(新北住都提供)

新北市政府推出「危險建築物580專案」已於7月1日上路，針對海砂屋或耐震能力不足等危險建築物社區，社區自行整合重建意願超過50％即可申請，住都中心將進場輔導，並結合都更大聯盟各公學會的專業技術，提供房屋鑑定及初步評估。當民眾了解更新程序及財政試算結果後，同意重建比率超過80％，市府即啟動公辦都更，辦理公開招商作業，加速提升市民居住安全。

由新北住都中心、台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、建築師公會、不動產估價師公會、都市更新學會組成的「新北都更大聯盟」，順應「危險建築物580專案」，26日喜迎4位新成員，新北市土木技師公會、地政士公會、結構技師公會、土地利用學會正式加入聯盟，未來服務範圍將拓展至都更案的全生命週期。

新北住都中心董事長陳純敬表示，從一個都更案的生命周期來看，公辦都更可分為整合住戶意願、先期規劃、公開招商、興建交屋等階段，民辦都更則有申請鑑定評估、確認重建範圍、整合住戶意願、確認重建方式、確認開發主體、興建交屋等階段，現在10位聯盟成員陸續到位，準備為新北都更擊出全壘打。

新北都更大聯盟自前年底成軍，迄今共同推動公、民辧都市更新，合作範圍包括劃定更新單元、都更案可行性評估、先期規劃、評定更新前後估價、成立更新會、協助建築設計等。近四年來新北市約有1280多件都更案，包括一般都更、簡易都更、防災型都更等，其中約有八成案件都有都更大聯盟的身影，亦為住都中心重要的技術與人力後援。

公辦都更 都市更新 新北

延伸閱讀

外國人在台置產新北居冠 濱海移居這區最受青睞

MLB／張育成遇大聯盟三振王吞K 跑回超前分參與紅襪逆轉秀

苦熬9年才上大聯盟 包提斯塔成今年最強終結者

影／藍營喊執政大聯盟 王世堅唱衰：侯友宜提早下課

相關新聞

特斯拉Model X被點名「問題最多」！盤點5款「買了會後悔」 電動車：福斯、日產都上榜

減碳當道的時代，不少車廠紛紛推出電動車，讓消費者有燃油車以外的選擇；不過，隨著電動車款愈來愈多，各款的優缺點也開始被拿出來討論。

航空客運、零組件 利多爆發

疫情解封過後，出國旅遊需求大增，全球航空客運市場持續復甦，隨著各大航空公司加大新機採購力道，也帶動航太零組件業者接單動能強勁。

天母中古豪宅單價創社區新高 賈靜雯換新鄰居

最新實價揭露，天母新穎豪宅「力麒天沐」有兩筆交易，其中7樓交易總價1.21億元、每坪120.1萬元，買家為私法人公司；另...

製造業成無薪假唯一重災區 下半年還會更嚴重嗎？

製造業無薪假警鈴下半年繼續響？勞動部10日發布最新無薪假統計，目前有531家事業單位、9,126人實施無薪假，製造業仍有7,331人實施無薪假。

超級蛋黃區指標豪宅來了！土銀標售大安區每戶衝1.4億

超級蛋黃區指標豪宅來了！土地銀行今（27）日公開標售臺北市大安區「吉美大安花園」物件共3戶，每戶底價1.43億元至1.4...

新北都更聯盟添新血 危險建物580專案有全生命周期服務

新北市政府推出「危險建築物580專案」已於7月1日上路，針對海砂屋或耐震能力不足等危險建築物社區，社區自行整合重建意願超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦