新北都更聯盟添新血 危險建物580專案有全生命周期服務

新北市政府推出「危險建築物580專案」已於7月1日上路，針對海砂屋或耐震能力不足等危險建築物社區，社區自行整合重建意願超過50％即可申請，住都中心將進場輔導，並結合都更大聯盟各公學會的專業技術，提供房屋鑑定及初步評估。當民眾了解更新程序及財政試算結果後，同意重建比率超過80％，市府即啟動公辦都更，辦理公開招商作業，加速提升市民居住安全。

由新北住都中心、台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、建築師公會、不動產估價師公會、都市更新學會組成的「新北都更大聯盟」，順應「危險建築物580專案」，26日喜迎4位新成員，新北市土木技師公會、地政士公會、結構技師公會、土地利用學會正式加入聯盟，未來服務範圍將拓展至都更案的全生命週期。

新北住都中心董事長陳純敬表示，從一個都更案的生命周期來看，公辦都更可分為整合住戶意願、先期規劃、公開招商、興建交屋等階段，民辦都更則有申請鑑定評估、確認重建範圍、整合住戶意願、確認重建方式、確認開發主體、興建交屋等階段，現在10位聯盟成員陸續到位，準備為新北都更擊出全壘打。

新北都更大聯盟自前年底成軍，迄今共同推動公、民辧都市更新，合作範圍包括劃定更新單元、都更案可行性評估、先期規劃、評定更新前後估價、成立更新會、協助建築設計等。近四年來新北市約有1280多件都更案，包括一般都更、簡易都更、防災型都更等，其中約有八成案件都有都更大聯盟的身影，亦為住都中心重要的技術與人力後援。