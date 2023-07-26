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圓剛集團贊助旭光高中空手道隊 選手辜翠萍勇奪亞錦賽金牌

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）集團暨旗下子公司圓展長期捐款贊助旭光高中空手道隊，隊中來自南投仁愛鄉的卡度部落的優秀選手辜翠萍，於7月23日在馬來西亞麻六甲舉行的空手道亞洲錦標賽女子組55公斤級決賽中，以3：0擊敗哈薩克對手，為台灣贏得寶貴的冠軍，同時也為個人贏得生涯首面亞錦賽金牌。

旭光高中空手道隊教練黃泰吉表示，人的生命不因貧富而有所不對等待遇，我們沒有特別選擇對象，沒有分弱勢家庭或偏鄉部落的孩子。只要孩子願意學習，我們也樂意為他們引路體育教育，讓孩子們躍上國際舞台成就更多的台灣之光。

圓剛集團董事長郭重松對辜翠萍選手的佳績表示熱烈的祝賀。肯定辜翠萍選手的優異表現，並表示這為台灣爭得榮譽。同時，他衷心感謝黃泰吉總教練及教練團隊的用心指導，讓這群多來自原住民偏鄉的青少年能夠成為優秀的空手道國手，並在國際競賽中展現出色的實力，提升台灣的國際形象。

作為辜翠萍選手的搖籃，圓剛集團長期以來贊助旭光高中空手道隊，反映圓剛集團始終堅持著「取之於社會，應當回饋於社會」的企業社會責任，並在實踐ESG（環境、社會、公司治理）過程中，堅定地履行對社會的承諾。願更多的企業和社會各界能夠攜手支持這些有潛力的年輕運動員，為台灣的體育事業和國際形象帶來更多的光輝。

偏鄉 體育 馬來西亞 國手

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