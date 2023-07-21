中鴻8月盤價全面開漲 每噸漲300至500元

中鴻（2014）今（21）日以漲盤開出8月內銷盤價；其中，熱軋和冷軋均調漲每公噸300元，鍍鋅則調漲每公噸500元。外銷方面，依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

先前大陸寶鋼、鞍本鋼廠8月份盤價以平高盤定調，主力的熱、冷軋及鍍鋅產品漲價人民幣每公噸100元；接續，中鋼（2002）也以平高盤開出下月盤價，包括熱軋、冷軋、鋼板和熱浸鍍鋅都小漲每公噸300元，而電鍍鋅、熱浸鍍鋅和電磁鋼捲則持平。

在此同時，原物料行情觸底反彈，包括鐵礦砂價格處於每公噸105至115美元區間築底，冶金煤價回升至每公噸225至235美元，引領中鴻8月內外銷盤價以漲盤因應。

中鴻表示，全球總體通膨率持續下降，美國6月CPI增速放緩至3%，優於預期並創2021年以來新低。另，中國大陸官方繼降存準率、降息後，更延長房市支持政策至2024年底，將有助其內需穩定。

預計各國在通膨改善下，貨幣緊縮政策進入末期，財政擴張政策有望推出，預期全球經濟運行將朝正向發展。鋼市近期落底預期將引動下游回補庫存，待高溫多雨季節性因素消除，鋼鐵需求進一步釋出後，鋼市將加速回復熱絡。

該公司考量市場正向因素尚需時發酵，為強化客戶接單動能及市場信心，故此次盤價採溫和調漲策略；其中，內銷部分，熱軋和冷軋調漲每公噸300元，鍍鋅調漲每公噸500元；外銷部分，依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

法人並認為，鋼鐵需求自第2季低迷以來已有築底跡象，主要工業國家製造業PMI指數雖仍低於50，但逐月回升。中國大陸當局鬆綁房市政策，並加速推展基建以及積極推動各項振興經濟方案，加上電動車政策支持下，市占率上升並加大出口動能，皆有助提振用鋼需求。

至於歐美市場雖受俄烏戰爭拖累，惟仍有基本鋼需支撐，歐洲鋼鐵協會預計下半年歐盟鋼鐵需求逐漸恢復；而台灣國內汽、機車銷售穩健，在AI及高效能運算需求增加趨勢下，電腦、伺服器等高階鋼材需求逐步升溫，加以政府推動6,800億公共建設計畫，前景不看淡。