不見再釋出大用地？桃市府招手亞洲台灣商會簽投資MOU

桃園市副市長王明鉅今天上午與亞洲台灣商會聯合總會長陳五福簽署合作備忘錄（MOU），強調全力協助亞總會員投資、進駐桃園，開展更務實且多元商機。

不過桃園市政府去年7月辦理優先產專區9處基地招標案，有7個基地完成標售金額總計280億元，之後就未再釋出更多的土地吸引企業投資，招商大工程被質疑停滯。經發局說明，優先產專區還有兩個基地正在加快招標作業，其中一處基地不足1公頃，因為可以再擴大必須完成修正都市計畫的程序，另一處基地有5萬7000多坪相當完整，上次雖然流標，但是已經有企業表達投資意願，正加快作業腳步，預計在今年底前重新上網招標滿足投資需求。

亞總被視為台商最大組職已經成立30年，會員遍及多個國家，連日在台北圓山飯店開理監事聯合會，總統、副總統、行政院長都到場祝賀和演說。王明鉅今天也率市府團隊到圓山和亞總簽訂MOU，陳五福肯定桃園的投資環境，也是許多台商回台灣投資的首選，希望市府能釋出更多用地滿足台商亞總會員的需求。

王明鉅說明，市府積極推動桃園航空城計畫，規畫9處優先產專區，目前已標出7處基地，引進航空輔助、智慧車輛、國際物流、綠能、生物科技及雲端產業等重點產業。另也規畫開發產業園區，包含大園智慧科技園區、桃園科技工業園區第二期、新屋頭洲科技園區、平鎮東龍科技園區、大溪科技園區、林口工五擴大工業區、大園內海產業園區、楊梅幼獅工業區擴大第二期等共8個產專區，因應企業用地需求。

王明鉅稱讚亞總長期支持、協助落實政府政策，成為台灣政府經貿力量的延伸，而桃園也希望這股延伸的力量，可以回流到桃園，因為桃園正在透過航空城、產業園區等各項計畫，發揮機場競爭力、產業發展的優勢。透過亞總與桃園市政府兩大連結網，產生相互加乘的意象，將可擴大桃園航空城產業發展行銷綜效，朝向亞太地區經貿樞紐的地位，成為連結全球的經濟新引擎。

王明鉅也說明桃園在地產業引進20萬名越南、印尼、泰國移工，成為協助製程、提高生產的一股重要力量，而這些移工來自於亞總台商會員的經商國家，與會員關係密切，歡迎在亞洲奮鬥卓然有成的台商，投資桃園，或將經商成功經驗，傳承給桃園的年輕世代。