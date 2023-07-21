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台灣港務公司首度參選榮獲《HR ASIA》「2023亞洲最佳企業雇主獎」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
港務公司榮獲《HR ASIA》「2023亞洲最佳企業雇主獎」（左為港務公司董事長李賢義）。台灣港務公司提供
港務公司榮獲《HR ASIA》「2023亞洲最佳企業雇主獎」（左為港務公司董事長李賢義）。台灣港務公司提供

亞洲資深人力資源權威刊物《HR Asia》舉辦2023「亞洲最佳企業雇主獎」，港務公司自眾多企業脫穎而出，首度參選即榮獲此項殊榮，顯示長期以來，努力打造友善職場的豐碩成果，深獲員工認同及評審肯定。

《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎為亞太區人力資源管理領域最具權威指標性且規模最大的獎項之一，透過專業的全面評估模式，邀請企業同仁一同進行評分，從核心價值(CORE)、員工(SELF)、團隊(GROUP)三大面向進行評比，港務公司滿意度調查結果各項指標皆遙遙領先市場平均。

港務公司認為員工是企業永續經營的基石，人才永續是支持企業運作的根本，透過「多元溝通管道、豐富學習資源、落實消除偏見、幸福有感措施」等作為，「以人為本」，把員工放在心上，並展現對多元共融議題的承諾與支持，以「關心、用心、貼心」的態度，讓同仁「開心、安心、與公司同心」，才能打造具競爭力的幸福企業，為員工創造幸福，使公司與員工共融、共享、共好。

「Family 待同仁如家人」是港務公司最終的目標，公司提供多項支持性措施，例如：提供須親自照顧罹患重大疾病親屬或家中突遭變故之同仁申請專案遷調、育有3歲以下子女員工減少一小時工時、教保中心建置、育兒團體諮詢、全薪家庭照顧假、員工協助方案諮詢服務等措施，幫助同仁在工作與生活中取得最佳平衡，盡所能提供同仁最好的資源，讓公司成為同仁最強的後盾。

港務公司表示，感謝主辦單位 HR Asia 給予的肯定，未來將持續提供員工具多元化、包容性及自我實踐的幸福企業環境，共創企業與員工雙贏。

家庭照顧假 工時 職場

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