疫情重創 社區老戲院改建求生

過去三年疫情期間，休閒娛樂產業首當其衝，消費者不敢出門與沒新片可看，實體電影院營收幾近於零，不僅許多連鎖影城都難以為繼，更多老字號社區型戲院業也直接關門大吉，或紛紛尋求改建重生。

業界人士說，國賓影城不敵疫情衝擊，二○二一年因租約到期，結束廿年歷史的北市微風廣場國賓，也結束台中市南區與新北中和環球兩家影城；一線影城都如此，遑論專門經營在地客的中小型業者，像有卅年歷史的北市二輪電影院朝代大戲院，苦撐到今年初正式歇業。

至於在士林夜市經營近七十年的陽明戲院，算是比較幸運的，在二○一九年停業、隔年拆除，沒觀光客反而成為重建好時機，原址將興建樓高八層的戲院與商場，完工後肩負起帶動觀光人潮、改善空置店面的重任。

屋齡已五十多年的西門町日新戲院，由威秀影城在二○○七年接手經營，曾打造出全台首個數位ＩＭＡＸ影廳，但二○二○年八月租約到期後，威秀宣布結束營業。地主松陽建設隨後申請危老重建，將興建廿三層的大型複合式商場，未來除繼續經營影城，還有旅館進駐。

公館商圈最早的一家戲院、已五十多年歷史的東南亞戲院，去年建商新美齊以八億多元買下母公司東南亞育樂多數股權，目前仍由秀泰影城經營，也會持續租賃合約，因戲院的土地面積約兩百多坪，建商也同步洽談周邊土地整合，希望將全案基地擴大至千坪後，再申請都更重建。