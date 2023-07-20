打炒房、建價飆 讓都更危老停擺

台北市屋齡超過卅年逾六十萬戶的老屋，要執行都更或危老恐怕更加牛步化。金融圈人士指出，各銀行的都更及危老業務大幅縮水，主要受到政府打炒房限縮建商的土融成數，加上建價飆漲讓民眾自發的「自主更新」危老重建案縮手，兩大因素使得許多原定要進行的都更或危老重建案停擺。

大型行庫主管指出，儘管央行聲稱建商若為了投入都更或危老重建，相關土融案可不受最高成數四成的限制，但實際執行卻是「紙上談兵」，因為相關限制重重，使得過去建商參與都更或危老習慣慢慢購買周邊零星土地、慢慢整合的作法面臨極大的資金緊縮壓力，因此愈來愈多建商從都更及危老案撤出。

至於建價飆漲不只讓很多由原住戶自行發起的都更及危老案（通常稱「自主更新案」）不敢再往前進，且經常引發建商和原住戶在「合建」時的分配糾紛。

業界人士說，疫情前建材原物料等價格尚未飆漲，「北市一坪的造價十七萬，現在要卅萬」。而合建案的分配行情變動也很大，「以前建商和住戶的分配比，是三（建商）比七（住戶），現在至少都有三點五在六點五，或四比六，萬華地區甚至聽到五比五」。

對於地方政府各自公布的都更或危老的績效，金融圈人士表示，「很多只是表相，他們只敢公布已核准的，但很多已核准卻未動工，都未列在統計數字」。銀行也一樣，一位銀行主管說，很多都更危老案，已在銀行畫定額度，卻遲遲未動撥，就是因為上述原因，尤其政府打炒房，大安區、信義區等一級地區的房價不易打到，反而是北市亟須都更或危老重建的老舊社區林立的區域受最大影響，已形成執行都更或危老重建的惡性循環，也挑戰政府的政策成效。