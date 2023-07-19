華航插旗布拉格 19日在當地機場舉行慶祝活動
華航（2610）正式插旗捷克布拉格，7月19日在當地機場舉行慶祝儀式，華航華航總經理高星潢表示，航網更綿密，有助於營收獲利的推升外，這次的首航不僅代表著中華航空對捷克航空市場的重視，更象徵著台灣與捷克之間的友誼和經濟交流的日益緊密。
華航於 2004 -2019 年經營布拉格貨運航線，時隔 4 年，很開心又再度首航布拉格客運航線，讓旅客快速便捷地到訪這座美麗的城市。
高星潢進一步說明，華航是唯一一家捷克直飛台灣的航空公司，今天首航班，約有30多位就是要轉機到越南，每周有兩班直飛航班，使旅客前往台灣及亞洲各城市更為方便快捷，同時節省寶貴的轉機時間。
此外，華航還全面提供往返德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納等地的 航班，每周近 30 個飛往歐洲的航班，成為歐洲與台灣之間最直接的橋樑。
布拉格國際機場是捷克最重要的航空樞紐，從這個現代化的機場出發，旅客可以輕鬆抵達中歐各大城市，如維也納、柏林、慕尼黑等， 展開一段豐富多彩的歐洲之旅。同時，捷克作為一個美麗迷人的旅遊勝地，像是查理大橋、布拉格城堡等著名景點，將為台灣旅客帶來獨特的文化體驗和歷史遺產的探索。
我們也特別歡迎來自捷克的旅客來台灣旅遊，台灣擁有豐富的歷史文化和美食文化，非常推薦大家來體驗台灣多元文化及美麗的風光。
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