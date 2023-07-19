網問「星宇屬於廉價還是傳統航空」？ 機票達人笑回：K董聽到會高血壓

長榮航空前董事長張國煒於2018年創辦星宇航空以來，公司動向一直備受外界矚目。致力打造「精品航空」形象的星宇，今年5月初因成田機場怪風吹出公關危機，旅客滯留機場鋪睡袋過夜的畫面被痛批是「驚品航空」、「空中監獄」，讓星宇形象受損。這起事件告一段落後，日前知名機票達人「布萊N」接到網友私訊，詢問「星宇是廉價航空還是傳統航空？」，讓他無言「K董聽到應該會氣到高血壓」。

臉書擁有64萬粉絲的旅遊網紅「布萊N 機票達人」日前貼出與網友的對話截圖，有網友向他提問「星宇是廉價航空還是傳統航空？想說我都有注意你的文章，但還是不知道星宇是哪一個」。「布萊N」回覆對方，「K董聽到你這樣問，他應該會氣到高血壓」。

這篇貼文短時間內吸引上萬名網友按讚，紛紛笑說「我能感應到K董的三條線」、「他會接著問：不好意思，請問K董是誰？」、「這代表你（布萊N）比K董及星宇還有名」。有網友不解表示「有在看布萊N的文章居然不知道答案，所以他到底看了什麼內容」，布萊N也親自回答「我也要檢討我是不是寫得不夠好？」。

另外有網友說「是精品航空啦」、「K董的定位是『精品航空』」、「偶爾讓客人睡機場的精品航空」、「如果是K董親自駕駛，那麼這班會變成有頭等艙的港覺」、「是董事長開飛機的航空公司」、「cost down成這樣想必是廉航吧」、「看星宇英文名字（STARLUX）就知道了，航空業中的精品，如果走傳統航空他應該沒必要自己跳出來開一家」、「廉航裡的傳統航空，傳統航空裡的廉航，兩者皆可」。

有人以自身實際搭乘經驗來作解答，「我覺得他的問題不奇怪啊！雖然常常聽到精品航空這樣的形容詞，但老實說我自己是覺得星宇介於廉航跟傳統航空之間。雖然硬體設備都更甚於傳統，但軟體總覺得蠻有廉航氣息的」、「K董說是精品航空，但我從東京飛回來（台灣）一件毛毯都要不到」、「我們也是一上飛機就要不到毛毯，然後說毛毯準備的可能不太夠，會去把機艙溫度調高一點」、「曼谷回來（台灣）也要不到（毛毯）呢…空少還提議出借外套給我」。