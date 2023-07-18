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博晟生醫獲亞洲生技大會頒發傑出生技產業獎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣生物產業發展協會於今日公布2023傑出生技產業獎獲獎名單，高階骨科醫材廠博晟生醫的舒效切（自體脂肪前驅細胞收集器）榮獲傑出生技產業獎。博晟生醫表示，舒效切是由博晟生醫於110年併購韶宇醫學取得技術移轉，並於去年11月取得衛福部醫療器材許可證，預計於今年進行通路布建，目標於一年內可以開始貢獻營收

博晟生醫董事長陳德禮表示，舒效切可收集並純化儲存於脂肪內的細胞組織，包括間質幹細胞、造血幹細胞、血管周細胞等，以及脂肪前驅細胞、血管前驅細胞、造血前驅細胞等與大量生長因子，臨床上可應用於困難傷口治療或醫學美容，加速傷口再生，相較於傳統的體外細胞培養手術，僅需一個小時即可完成治療，目前正積極與醫學中心及醫美診所合作，預計明年即可貢獻營收。

博晟生醫財務長趙叔威表示，6月營收達517萬元，較去年同期成長107%，主要受惠於兩大產品愛膝康及抗生素的銷售量提升，第二季營收3847萬元，較去年同期成長525%，單季營收已超過去年全年營收，今年度可望達成營收一億元的里程碑。

營收 生技產業

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