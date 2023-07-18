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近20年增長最快速 房市赫見繼承潮、年增22%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

根據內政部統計月報資料顯示，今年前五月繼承移轉3.2萬棟不僅創下新高，年增率也大幅增長，過去3年前五月繼承年增率約1%~5%，今年年增率高達22%，研判除人口老化因素，也與去年疫情導致死亡人口增加有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年即將進入超高齡社會，連帶也產生許多改變，包括銀髮族的醫療商機、長照需求等，繼承移轉的數量也明顯增加，加上2022受疫情衝擊，死亡人數明顯增加，統計前五月的繼承移轉不僅創下新高，且增長速度也是近20年最快，反映繼承這件事已經是一般家庭會遇到的課題。

統計過去20年的繼承移轉的年度變化，平均增長率約為4.8%，而今年前五月的繼承移轉棟數為3.2萬棟，創下同期的歷史新高，且和去年同期相比年增率更高達22%。

以區域來看，台北市買賣、繼承移轉比例，高達2比1，全國比例接近4比1，北市因為房價高昂交易量少，但繼承移轉卻是全國第二高，在北市透過繼承取得房屋的比例遠高於其他行政區。

不僅是繼承數量創高，過去累計未繼承的數量也相當驚人，光是台北市至今年的3月25日，因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有19,730筆，建物2,447棟，土地面積逾322公頃，比12座大安森林公園還大；依112年公告土地現值計算高達840億餘元。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

疫情 人口老化

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