淨零推升金屬需求 學者促強化回收技術

能源轉型擴大了綠能需求，金屬材料恐供不應求！安侯永續發展公司董事總經理黃正忠說，台灣主力的資通訊產業相當仰賴各類金屬，為了減緩衝擊，應擴大投資「電子廢棄物回收」的技術。台大管理學院副院長陳家麟則表示，企業發展永續創新時，不應只聚焦單一產品，更應結合各式產業打造產業生態系。

六大方向促轉型

黃正忠17日於北威論壇表示表示，化石燃料經濟退場，新興能源市場興起的趨勢，已經相當明顯，在COP26會議上更首次將「逐步減少化石燃料」寫入官方正式決議當中，並要求各國移除化石燃料的補貼。

他說，在此趨勢下，能源轉型應有六大方向，包括再生能源、溫室氣體捕捉技術、生質能、設備電氣化、氫能與增加能源效率等。黃正忠強調，雖然綠能前瞻市場目前仍在負債階段，但因為綠能技術已達成本平價，企業願意為綠能支付的意願也提高，預計前瞻綠能市場會逐漸轉虧為盈。

加強電子廢棄物回收

黃正忠表示，反觀台灣過去長期處於化石經濟的舒適圈，靠著化石產業取得卓著的經濟表現，我國塑膠與金屬產業勢必也會受到衝擊。他指出，尤其台灣的數位化設備產業相當仰賴金屬，為了減緩衝擊，未來應加強投資「電子廢棄物回收」的技術。

此外，我國碳費機制即將啟動，各國也開始建立碳權交易市場，黃正忠建議，在減碳的路徑上，企業應可以先研析碳權生態系統，在進行策略布局，未來自然碳權買賣將成為企業投資的重點之一，並強化碳移除科技的投資，取得更多能夠交易的碳權。

電動車曾如敝屣

陳家麟以電動車為例表示，加州為了降低汽車污染，祭出「零碳排法案」，促使美國通用汽車公司1990年就推出電動車「EV-1」，但最後因為零組件供應、品質出問題，且充電設施不足，最後就終止生產，顯見「電動車一開始其實是個賠錢的生意」。

他說，永續企業成功的條件包括「市場規模」、「供應鏈廠商協力」、「基礎設施建設充足」與「政府法規支持」，也是特斯拉成功的原因。

打造永續產業生態系

他強調，特斯拉成功的關鍵要素在於「打造電動車的生態系」，如特斯拉於2014年開放所有電動車的軟硬體專利，開放大量車商與零組件供應商進入市場，迅速獲得資本市場的支持與政府的補助，並運用這筆錢廣設充電網絡。

陳家麟建議，企業想要發展永續創新時，不應該只是聚焦於單一的明星產品，更應結合外部利害關係人與社群，打造產業生態性，並藉由永續創新的成果，進一步創造商業上的競爭優勢。

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