陶氏化學美路州廠爆炸衝擊市場供需 有助永光潛在受惠

陶氏化學美國路易斯安那州廠發生爆炸事故，因陶氏化學不僅是全球主要乙烯、乙二醇（EG）生產廠商，同時也是光阻劑、拋光液的主要供應商，法人認為，未來可能衝擊半導體化學品供需，台廠中的永光（1711）有機會受惠，只是轉單效應需要時間來發酵。

另外，近年因中國大陸不斷有新增產能開出，但因終端需求不振，導致 EG 市況持續向下探底、早已跌無可跌，法人指出，此次陶氏爆炸事故頂多是減少 EG 的供給而已，主要還是要看大陸需求何時能夠恢復。

此次發生爆炸的是陶氏化學路易斯安那州廠Plaquemine廠區，生產氯、聚乙烯等50多種不同的中間體和特用化學品。由於全球光阻劑市場中，陶氏化學的市占率約17%，CMP拋光墊市占率達79%、CMP拋光液市占率為15%，因此法人認為，後續恐衝擊光阻液、CMP拋光墊、液產品的供需市況。

對此永光表示，陶氏化學光阻產品主要用在生產高階IC製程光阻劑，而永光主要是生產面板、LED（發光二極體）用的光阻劑，高階IC製程的光阻產品多數還在客戶認證與測試階段當中，營收占比相對還小，目前也還尚未接到客戶轉單的消息。

陶氏化學創立於1897年，總部設在美國密西根州，是專業化學品供應商，提供各類半導體化學品、塑膠原料、農用化工產品等，僅次於德國巴斯夫，是全球第二大之化學公司。

此外，陶氏化學也是全球EG（乙二醇）生產大廠，北美第一大乙烯製造商，生產包括聚苯乙烯、聚亞氨酯、聚對苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯和合成橡膠等，除了光阻劑、拋光劑外，也是主要的氯化鈣、環氧乙烷、丙烯酸鹽、表面活性劑和纖維樹脂的生產商。