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「GO！GO！HINO嘉年華」邀約車主暢玩主題樂園

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
GO! GO! HINO嘉年華 邀請車主及其家人體驗闔家歡樂的多元品牌活動。業者提供
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和泰汽車（2207）所代理的TOYOTA & HINO商用車品牌在台深耕多年，去年首度舉辦品牌家庭日暢遊主題樂園活動，吸引上千名車主與家人共襄盛舉。能榮獲2022年3.49噸(含)以上商用車總市場銷售冠軍二連霸，完全仰賴廣大車主愛護與支持，因此將於今年暑假舉辦三場次「GO! GO! HINO嘉年華」回饋車主並提供更多與家人同樂的機會。

「2023年GO! GO! HINO嘉年華」共有三個場次，透過「暢玩主題樂園」及「音樂表演園遊會」兩大不同類型的活動內容，回應多元客群的興趣與喜好。8月12日於雲林劍湖山世界及8月26日在台南十鼓仁糖文創園區舉辦的活動，將延續去年「主題遊樂園」型態，透過暢玩遊樂設施、欣賞劇場表演來回饋親子族群；8月20日於台北台大體育館舉辦全新型態的「音樂表演園遊會」，安排演唱會等級卡司─動力火車、金曲樂團麋先生以及活力女團PINK FUN，滿足重視家庭同樂及熱愛音樂的跨世代客群。

首場8月12日在雲林劍湖山世界舉辦，園內有「摩天樂園」、親子共遊「兒童玩國」及亞洲首座「小威の海盜村」三大主題園區，完備的水陸設施供大小朋友暢玩。HINO專場活動將於彩虹劇場內舉辦，安排阿卡貝拉美聲團體─VOX玩聲樂團帶來無伴奏、純人聲音樂的精湛演出，以及劍湖山正宗中南美熱舞、逗趣雜技、空中大繩芭蕾與高空髮吊絕技多項精彩表演。

第二場將於8月20日在台北台大體育館舉辦，除了道地的美食市集、寓教於樂的遊戲攤位外，特別邀請成軍十週年的麋先生打頭陣，帶來演唱會規格的Live Band表演及初戀系女團PINK FUN勁歌熱舞，最後將由動力火車壓軸飆嗓，打造千人KTV，相信大人小孩都能玩得開心。

最終場則是8月26日在台南十鼓仁糖文創園區舉辦，十鼓仁糖文創園區為亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村，園內有超多精彩的極限體驗、互動遊戲與兒童遊戲區，不論是大人小孩都有刺激程度合適的設施。HINO專場活動將在夢糖劇場內展開，安排VOX玩聲樂團、以及獲海內外金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎三項大獎提名的十鼓擊樂團，為HINO車主帶來視覺與聽覺極致震撼的精湛的演出。

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劍湖山世界 劇場 文創

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