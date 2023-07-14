瘋台灣旅遊！揭最愛用Uber App的國際旅客、觀光旅宿熱點、乘車選項

全球報復性旅遊熱潮持續，據交通部數據統計，今年1月到5月的出入境旅客高達近600萬人次，帶動全球通行的叫車App需求攀升。根據 Uber 大數據，在台灣使用 Uber App 的乘客來自多達84個國家，突顯出能支援50多國語言的 Uber App 成為台灣吸引國際旅客來台洽公和觀光的助力。Uber 今（14）日進一步揭密台灣及國際旅客往返機場的乘車偏好選擇，菁英優步為雙冠王，優步小黃為國際旅客熱門乘車選項第二名，環境友善的減碳優步則是台灣乘客熱門選項第二名。為滿足暑假旅遊高峰，Uber 和合作車隊祭出機場接送機乘車相關優惠，以及綁定國泰世華指定信用卡的乘車優惠。

Uber App 為台觀光帶來新動能 揭曉國際旅客熱門住宿、觀光景點、交通接駁熱點

交通部公布自今年3月起國際旅客入境人次每個月維持40萬大關，穩定成長的國際旅客數增加「旅行接駁」需求。 Uber App 可支援50多國語言、一個App和帳號可行遍超過1萬個城市、多達11種乘車選項的優勢，讓 Uber App 成為商務洽公或觀光旅遊的國際旅客叫車首選。

根據 Uber App 今年上半年的大數據統計，最常使用 Uber App 的來台國際旅客第一名為美國，其次分別為香港、新加坡、澳洲和英國。同期間，超過八成的國際旅客選擇搭乘菁英優步，其次為依照在地跳錶計費的優步小黃，而方便攜帶較多行李或乘載至多六人的樂聚優步則名列第三名。從熱門上下車地點觀察，台北 W 飯店、台北君悅酒店、台北喜來登飯店、香格里拉遠東國際飯店，和台北萬豪酒店應為熱門住宿選擇；台北101、故宮博物院、饒河夜市、西門町、松菸誠品為熱門觀光景點；市府捷運站、高鐵台中站、台北車站為國際友人常進出的熱門交通接駁點。

出國夯！台灣乘客上半年往返全台機場里程可繞地球206圈

今年連假期間國人出入境人數屢創新高，也帶動旅客使用 Uber App 往返機場的乘車趟次的成長，其總累積里程數可繞地球超過206圈。熱門的送機時段為清晨5點至7點，呼應桃機出境6點至9點高峰時段；值得關注的是每10趟往返機場的行程中，就有1趟乘客會給予駕駛合作夥伴小費，以感謝駕駛協助接送服務。

綜觀偏好的送機乘車選項，第一名為菁英優步，第二、三名分別為減碳優步和樂聚優步。此外，乘車前往機場時，有三成的乘客善用「預約搭乘」的功能，提早行程規劃，昇華整體旅遊體驗。旅客只要打開 Uber App ，於主畫面中點選「預約」圖示，可預約30分鐘前至30天內的乘車行程，合作車隊將會依據乘客所預約的時間派遣職業駕駛，抵達上車地點等候，精準接送乘客，不怕錯失航班。

為了迎接暑假期間的旅遊高峰，Uber 與合作租賃車行推出的樂聚正七人座提供桃園機場接機服務，最多可載 6 位乘客；並可新增額外停靠點，方便同伴在不同地點下車，是夏日回國接駁的輕鬆新選擇！此外，Uber 與合作車隊推出多項乘車優惠，為暑假出國旅客增添好心情。即日起至8月31日期間，輸入優惠序號【SUMMER2023】即享兩趟八五折優惠，每趟最高折抵100元機場接送機優惠。同期間，支付綁定國泰世華亞洲萬里通聯名卡，輸入優惠序號【CUBAM2023】即享兩次單趟車資八五折，每趟最高折抵200元優惠；完成一趟「桃園國際機場接機」行程，將可獲得價值相當於新台幣100元 Uber Cash 點數，回饋次數無上限。此兩項優惠適用於叫車前往桃園國際機場，或往返台北松山機場、台中清泉崗機場、台南機場、高雄小港機場皆可使用。