2023台北夏季國際旅展開展 國旅國外旅遊好康任你挑

「2023台北國際夏季旅展」今（14）日至17日於世貿一館登場，展出匯集全台品牌旅行社、郵輪船隊、五星飯店、特色民宿、縣市政府、星級餐券、美食伴手禮等一應俱全，喜愛旅遊的朋友們，千萬不要錯過搶好康的機會。

主辦單位台灣旅遊交流協會表示，本次旅展計有全台29個縣市政府公單位（含交通部觀光局、國家風景區管理處等）、近200家廠商、近550個攤位盛大展出，於旅展現場推出超低優惠，出國萬元有找，五星住宿、餐券2.7折起，暑假行程清倉促銷、預約秋季早鳥賞楓、SPA泡湯券、伴手禮一應俱全，超多優惠現場大公開。

主辦單位更大手筆祭出多項好康活動，消費滿額出國機票天天刮，購物金/人氣餐券/五星住宿券天天抽，旅遊周邊天天送。展覽期間早鳥紅包大放送，14至17日上午10點於世貿大廳排隊的前150名民眾都可免費獲得紅包一份，袋袋有獎，有機會將福容大飯店餐券歡喜帶回家。預約免費入場的朋友，只要現場報到就可抽旅遊基金總值高達10萬元，消費滿額再抽好禮，香格里拉冬山河渡假飯店平日豪華雙人客房住宿券、香格里拉休閒農場平日極致林道雙人房住宿券、福容大飯店-連鎖住宿券等你來抽。台北國際夏季旅展讓您放心採購優質旅遊產品，歡迎一起來參與最熱情的旅遊盛宴。

結合世客博及觀光工廠 玩遍桃園無限驚喜

桃園市政府表示，夏季旅展是年度最具指標性的旅遊大展之一，也是推廣桃園觀光品牌的好時機!今年疫後首次參展，展場結合世界客家博覽會及觀光工廠主題，也特別把世客博的副場館橫山書法藝術館搬進桃園館，讓現場民眾體驗桃園不同的特色觀光。

此外，南方莊園渡假飯店、台北諾富特華航桃園機場飯店、渴望會館、向記食品與桃園觀光工廠也將一同參展，推出旅展限定優惠如：南方莊園住宿券、下午茶券等買5送1、諾富特華航桃園機場飯店住宿券下殺3,999元、渴望會館一泊二食旅展優惠價只要3,800元、向記食品的XO任選五瓶享七折優惠，另外，滿額現場就送Hello KITTY米菓禮盒、旅行收納袋或手信坊的祈願成就禮盒；觀光工廠展攤更推出集章抽購萬元購物金的活動。

知名品牌旅行社 祭優惠、拚買氣

旅遊家旅行社暑假出清、秋楓冬雪早鳥預購，第2人最高折2萬，現場報名付訂抽東京機票，加Line送精美小禮物。華泰旅遊祭出旅展報名四人同行、送1萬元旅遊金，兩人同行送小費，全線加碼送「國外網卡」＋「Relove聯名 閨蜜旅行組」，現場加臉書好友點讚，即贈黑面菜飲料。

喜鴻假期秋遊大「楓」吹。現場推出限量促銷、破盤價、早鳥優惠、第二人省3,000，指定行程最高省10,000，特別推薦「經典冰島金環極光10日」，第2人省10,000再送小費。

易飛網邀您一起「楓」旅遊！夏季旅展推出《12期0利率》《雙人折千/雙人折萬》《天天抽機票》大促銷，日韓賞楓行程，最高第二人優惠4,000元，加碼送小費。德捷秋遊，第二人現折10,000元。

旅天下旅行社祭出三大優惠，包含：日韓旅遊萬元有找，早鳥預購最高現折3,000，市場獨家「花卷、函館包機」直飛日本賞楓名所。

東南旅行社推出【市場獨家】全程五星-斯里蘭卡10 日，旅展價最高省6,000元；日本賞楓、體驗加賀屋，旅展價58,900元起；關西美食溫泉5日，加贈日本環球影城門票，旅展價43,000元起。

鳳凰旅遊瞄準疫後出國熱潮與需求爆增，以澎湃折扣促銷各線旅遊行程，不論是出國玩或國旅，樂遊釜山5日23,500起，日本大激安。東京、九州FUN暑假5日42,800起。還有純法國血統、探險郵輪領導品牌「龐洛郵輪—星輝號」，歡迎到旅展現場完成夢想中的旅程。

MSC地中海榮耀號 好康雙重送

亞洲最大17.2萬噸、船齡最新的MSC地中海榮耀號，將於2024年1–3月基隆港出發，展開頂級沖繩假期5日/6日。夏季旅展期間，獨享好康雙重送：

第一重《早鳥優惠減6,000/房 再送成交禮》，凡於7/14-7/17旅展期間，至MSC旅展攤位現場報名繳訂，即可享有每房減6,000元的早鳥優惠，再送Relove聯名款旅遊用品成交好禮，數量有限，敬請把握。

第二重《拍照分享拿好禮》，凡於7/14-7/17旅展期間，至MSC旅展攤位拍照，上傳個人臉書設定為公開分享，並@tag 一位好友留言「我們一起去搭MSC地中海榮耀號！」，即可獲得限量「MSC x Relove聯名粉餅盒」。

LED影片、旅展專刊 隱藏版優惠

星級酒店/人氣餐券 花最少、買最好

圓山大飯店限時限量好康不等人，平假日圓山名廚晶饡任饗券，下殺7.7折，旅展特價8,500元，平日松鶴自助午晚餐單人券，下殺8.2折，旅展特價1,050元，平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券，旅展特價2,999元，平日聯合住宿通用券，指定商品再加贈兩客早餐、限定商品以及密道導覽，旅展特價3,300元。

台北晶華酒店推出多款餐飲、住宿、SPA優惠券回饋消費者支持。產品當中最吸睛的「環遊晶華‧超值護照」每組10,000元，內含四張住宿券、可分別或是同時使用於晶華旗下各酒店。強打最受歡迎的栢麗廳自助餐廳「栢麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，買10張再加贈一張，超值優惠下殺55折。每年都是旅展亮點的三燔本家推出人氣商品「三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠折扣券」，每張2,999元，折扣達62折。一樓中庭azie餐廳也祭出平假日皆可使用的「azie龍蝦厚切牛排雙人海陸分享餐優惠折扣券」，每張3,199元，折扣達73折。