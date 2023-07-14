全球租金痛苦指數孟買居冠 台北市跌破眼鏡成天堂

據馨傳不動產統計，全球各國租金最昂貴的主要城市「租金痛苦指數」，結果頗出人意表，租金負擔最沉重的竟是印度經濟大城孟買，痛苦指數高達190.24，痛苦值遠遠勝過第二高的北京數倍以上；反觀台北市租金痛苦指數竟只有12.87，痛苦值不及孟買十分之一，差異十分懸殊。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從租金與人均GDP的角度來看，台北市租金痛苦指數偏低，但因為萬物俱漲、薪水不漲的窘況讓許多租屋族大嘆難以承受；不過，沒有比較沒有傷害，多數國家一線經濟大城的租金負擔更加沉重，無殼蝸牛想在大城市中站穩腳根都很辛苦。

租金痛苦指數最高的城市為印度的孟買，平均每坪租金1,420元，但印度2022年人均GDP僅2,389元，租金痛苦指數高達約190。由於孟買外派的商務人士眾多，且外籍人士平均年薪超過21萬美元，再加上房東年年漲租的文化，使得孟買租金居高難下。

租金痛苦指數第二高的中國北京，平均每坪租金1,791元，為中國大陸租金水準最高的城市，但人均GDP約12,720元，租金痛苦指數達約45，東城、西城、海淀等區租金尤為昂貴。上海為中國租金第二貴的城市，平均每坪租金為1,485元，租金痛苦指數約37，居統計城市中的第四名。由於北京、上海的外來工作人口眾多，高昂租金使得外來人口難以承受，往往會承租較偏遠、屋況較差的房屋來減輕負擔。

何世昌分析，近一年來全球各國房價普遍跌多漲少，但租金卻漲多跌少，尤其是採取「鷹式升息」的國家，因房東將升息增加的成本支出轉嫁至租金，導致這些國家租金大幅上漲，如英國、美國、澳大利亞、加拿大、瑞典等國。

英國倫敦今年Q1平均每坪租金漲至約5,355元，痛苦指數達到37.39；由於英國央行大幅升息，促使房東大幅漲租，而漲租又推升消費者物價指數（CPI），為了抑制通膨央行再升息，形成一個循環困局。類似情況也發生在美國，美國雖然CPI大降至3％，但「房租物價指數」仍逾7％以上，而紐約、舊金山、波士頓、洛杉磯等城市房租持續上揚，其中紐約市痛苦指數達31.15，在20個城市中排名第五。

至於台北市的今年Q1平均每坪租金約1,319元，而去年全國人均GDP約32,811元，租金痛苦指數為12.87，在20個城市排名倒數第二，代表租金負擔相對輕。以每坪1,319元計算，若承租28坪（含公設）的兩房大樓，大約需要3.7萬元，但若在紐約平均需要20.8萬元（不含公設）、倫敦需14.5萬元（不含公設）、香港需13萬元（含公設）、北京需5萬元（含公設）。

至於租金痛苦指數最低的城市為瑞士日內瓦，平均每坪租金為3,555元，痛苦指數約12.36，是20個城市中租屋負擔最低的地方。

何世昌認為，高房價、高房租民怨是全球普遍現象，抑制房價的政策手段多，但抑制租金的措施卻極為有限，目前祭出打擊漲租方案的政策都沒有多大效果，主要是租客總是居於弱勢，房東容易將成本轉嫁至租金。因此，政府在調控租屋市場時，需小心刀子對著房東卻誤傷房客的事情發生。