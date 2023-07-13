六福村、麗寶及劍湖山7月暑假業績開紅盤

天氣酷熱，六福村、麗寶及劍湖山水樂園業績表現超夯，夏日商機正式展開，7月初第1、2周的遊園人數比2019年疫情前還好，7、8月飯店住房率都8成以上，麗寶樂園渡假區推估今年暑假商機衝刺40萬人入園。

隨著暑假到來，六福旅遊集團的業績報喜，集團旗下的六福村水樂園開幕，主題遊樂園以「部落狂歡X達努之戰」強力吸客，七月暑假開跑短短兩周人數，已有約4萬來客人潮。

麗寶樂園渡假區迎接夏日暑假人潮，探索世界、馬拉灣雙園短短10天已近6萬人次入園，比去年多5成，業績增加8成；園區內麗寶福容大飯店7月平均住房率近8成。

天氣酷熱，劍湖山世界「水樂園清涼FUN水」吸引人流，7月第1、2周，截至7月9日止，帶動約3萬人入園人數；渡假大飯店也應景推出「FUN暑假」專案，兒童免費入住，帶動約8成住房率。

六福旅遊集團表示，園區內濃濃的南太平洋風情，從國際級的薩摩亞HAKA戰舞遊行、瘋狂的水槍大戰、熱力引爆的電音派對、薩摩亞火舞及璀璨煙火秀，滿足求新求變的年輕族群，業績超好。

關西六福莊則抓準暑期商機，推出「Cool FUN樂園」超優住房專案，暑假到至9月10日止，雙人入住僅8,600元加一成服務費，包含六福村、六福水樂園兩日入園手環，還有參加夜間活動的夜光派對包與消暑的酷星冰雪糕，不用萬元就能夠盡情玩樂，輕鬆入住關西六福莊，加上多種生態營隊，搶攻暑假大餅。

福容集團表示，今年受酷熱天氣影響，搶攻暑假商機，全台已經擁有15家連鎖飯店的「福容大飯店」，推出各種不同方案搶市，麗寶樂園渡假區暑假業績開紅盤外，迎接夏日暑假玩水人潮，2023福隆國際沙雕藝術季6月9日開展期長達136天，今年與台灣華特迪士尼共同打造全球唯一「迪士尼百年慶典」參展的人潮比原預期增加最少3成。

暑假加碼推出暑假限定 「海陸空３選２」優惠活動，凡購買探索世界或馬拉灣門票，現場再加100元，即可直接玩水陸雙園區或搭乘天空之夢摩天輪，海陸空怎麼玩隨你配。

另外，飯店 LINE FRIENDS 主題房於 7月15日-8月31日舉辦周年慶，凡於活動期間入住主題房，免費再送LINE FRIENDS周年限定紀念護照、明信片、扇子、面紙等好禮；紀念護照集滿4個印章，即有機會抽獎兌換麗寶樂園免費門票、熊大爆米花桶、摩天輪主題車廂免費搭乘券等超值好禮。